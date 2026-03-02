Israel Bombardea Irán y Líbano con Cientos de Aviones en Respuesta a los Ataques de Hezbolá
El ejército israelí afirmó que bombardea Irán y Líbano en ofensivas simultáneas con cientos de aviones y advirtió al movimiento islamista Hezbolá que pagará caro por haber abierto fuego contra Israel
El ejército israelí afirmó este lunes que está llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.
"En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán", dijo el portavoz militar, el general Effie Defrin, en televisión.
Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro
AFP
