N+ Documenta Zona Bombardeada en Teherán al Inicio de la Operación 'Furia Épica'

En Teherán, los enviados especiales de N+, Adriana Valasis y Jorge Ulloa, pudieron documentar en exclusiva parte de una zona bombardeada el pasado 28 de febrero, cuando inició la operación 'Furia Épica'.

Najafi usa una muleta porque cuando bombardearon las instalaciones de la Policía, se fracturó una pierna y tuvieron que operarlo. Este hombre es el conserje del edificio que fue dañado durante los ataques a irán que iniciaron el 28 de febrero.

"Este pasillo está casi en ruinas, así de intenso fue el ataque. Había muchos heridos, yo le pedí a Dios que mejor se los llevará, yo solo con mi pierna rota he sufrido mucho durante 2 meses", asegura.

Video: N+ Documenta en Exclusiva Parte de Una Zona Bombardeada al Inicio de la Operación "Furia Épica"

Afectaciones

De acuerdo a la Media Luna Roja, el bombardeo afectó a poco más de 3 mil 600 edificios civiles, incluidas viviendas, comercios y centros médicos.

Entrar a lugares que fueron bombardeados en Teherán está prohibido, después de varias semanas de estar ahí los enviados de N+ consiguieron un permiso para poder mostrar imágenes en exclusiva.

La mayoría de los edificios o instalaciones que fueron atacados en Irán eran de seguridad y justicia como uno que pertenecía a la policía paramilitar llamada Basige.

Sin embargo, desde la ventana donde se observan edificios de gobierno, también hay de departamentos y viviendas.

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Con información de Adriana Valasis y Jorge Ulloa enviados especiales de N+

LECQ