Netanyahu Asegura que el Ataque Eliminará la Amenaza del Régimen Iraní

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, aseguró que el ataque conjunto con Estados Unidos lanzado este sábado contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.

En un video agradece al presidente Donald Trump:

Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico

En el mensaje, agregó que la acción conjunta contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

“Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo de Irán –los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis– se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre y pacífico”, aseguró Netanyahu.

También realizó un llamado a los ciudadanos de Israel a seguir las instrucciones del Comando de Frente Interno del Ejército israelí.

Con información de EFE

