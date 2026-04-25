Netanyahu Dice que Se Trató por Cáncer de Próstata y Afirma que Está Sano

El viernes, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel informó que se sometió a tratamiento por cáncer de próstata.

Indicó que se sometió a una cirugía de próstata hace aproximadamente un año y medio.

Después, sus médicos descubrieron hace dos meses y medio un pequeño tumor y se lo trataron con radioterapia en el Hospital Hadassah de Jerusalén.

Situación que no fue anunciada en ese momento.

"Pedí retrasar su publicación dos meses para que no se difundiera en el punto álgido de la guerra" contra Irán, dijo con la finalidad de evitar "más propaganda falsa contra Israel".

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Netanyahu sano

El líder israelí afirmó que está sano y calificó el tumor como un "problema médico menor".

Durante las primeras semanas de la guerra con Irán, la salud de Netanyahu fue motivo de especulaciones mientras circulaban imágenes falsas generadas con IA que sugerían que había muerto, incluso en medios de Irán.

El director de la unidad de oncología del Hospital Hadassah, Aharon Popovtser, señaló que al líder israelí de 76 años, se le diagnosticó en una etapa temprana, y destacó que el cáncer de próstata es común entre hombres de su edad.

En referencia a estudios de imagen y análisis de sangre, indicó:

"Podemos decir, basándonos en los hallazgos de estas pruebas, que la enfermedad ha desaparecido"

En el pasado Netanyahu ha enfrentado críticas por no divulgar información sobre su salud, incluso cuando informó que le habían implantado un marcapasos por una afección cardíaca, una semana después de desmayarse en una aparición pública.

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Con información de AP

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