Trump Dice que Irán Acordó No Tener Armas Atómicas mientras Confirman Ataque en Planta Nuclear

Donald Trump afirmó desde la Casa Blanca que Irán se comprometió a no tener nunca armas nucleares. Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que el nuevo gobierno en Teherán hizo un regalo “muy grande, por un valor enorme de dinero” a Washington.

Paralelamente, Irán confirmaba que la planta nuclear de Bushehr había sido atacada.

confirmaba que la planta nuclear de había sido atacada. El 23 de marzo, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) alertó sobre los ataques a instalaciones atómicas de Irán e Israel y pidió prevenir un “desastre nuclear”.

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Donald Trump presume regalo “muy grande” de Irán

Desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que recibió un “muy grande regalo” por parte de Teherán. Durante un encuentro con la prensa desde la Oficina Oval, el presidente declaró:

“Ayer hicieron algo que, en realidad, fue asombroso. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, por un valor enorme de dinero”.

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Agregó que este presente le parecía una buena señal: “Eso significó una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada”, dijo.

Un día antes ya había asegurado que estaba negociando con un líder iraní, aunque el Parlamento de Irán negó esta información. Este martes 24 de marzo, Donald Trump señaló que el “regalo” estaría vinculado al estrecho de Ormuz, cuya parálisis ha afectado al suministro mundial de petróleo.

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Además, Donald Trump aseguró que Irán “aceptó que nunca tendrá un arma nuclear”:

“No van a tener armas nucleares. De eso estamos hablando. No quiero adelantarme, pero ellos acordaron que nunca tendrán armas nucleares. Han accedido a eso”.

Irán confirma ataque contra planta nuclear en el Golfo Pérsico

Por su parte, Irán confirmó que fue atacada la central nuclear de Bushehr. La planta atómica se ubica a veinte kilómetros al sur del puerto homónimo, en el Golfo Pérsico. Desde los primeros días del conflicto, la ciudad de Bushehr fue un objetivo de las fuerzas estadounidenses e israelíes.

A principios de marzo, el Aeropuerto Internacional de Bushehr fue objeto de un ataque que destruyó un avión de pasajeros estacionado en tierra. También se atacaron las instalaciones navales del puerto.

Planta atómica de Bushehr, vista desde un satélite. Foto: Reuters

Ahora, la agencia de energía atómica de Irán confirmó que fue atacada la central nuclear de Bushehr, aunque señaló que no hubo daños:

“Mientras el enemigo estadounidense-sionista continúa con sus hostilidades, un proyectil impactó en el interior del recinto de la central de Bushehr”.

Alertan sobre riesgo de ataques a plantas nucleares

La ofensiva llega un día después de que la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) alertara sobre los ataques a instalaciones atómicas de Irán e Israel. La organización pidió detener las hostilidades “antes de que ocurra un desastre nuclear”.

También Rusia se había pronunciado el lunes 23 de marzo sobre un posible ataque contra la central nuclear de Bushehr, que fue construida por ingenieros rusos:

“Consideramos que los ataques contra instalaciones nucleares son potencialmente muy peligrosos y pueden acarrear consecuencias, quizás incluso irreparables”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

El 24 de marzo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), que es parte de la ONU, pidió a los participantes de la guerra tener “máxima moderación” después del ataque contra la planta de Bushehr.

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Con información de AFP y EFE