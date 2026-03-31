Periodista Estadounidense Shelly Kittleson Es Secuestrada en Bagdad por Fuerzas Pro Irán

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada en Bagdad, Irak. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que detrás del secuestro estaría un grupo armado proiraní.

Shelly Kittleson lleva una década como corresponsal en Medio Oriente y Afganistán para múltiples medios occidentales.

lleva una década como en Medio Oriente y Afganistán para múltiples medios occidentales. El medio Al-Monitor denunció el secuestro de la periodista de 49 años de edad.

denunció el secuestro de la periodista de 49 años de edad. En Bagdad se detuvo a un integrante de Kataeb Hezbolá, grupo vinculado con Teherán, que estaría relacionado con la desaparición de Kittleson.

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Confirman secuestro de reportera estadounidense en Bagdad

El secuestro, que fue denunciado inicialmente por el medio Al-Monitor, fue confirmado por el Departamento de Estado. El gobierno estadounidense señaló que había alertado previamente a la periodista de los posibles riesgos en su seguridad. Además, el gobierno aseguró que trabaja en su liberación, para que ocurra “tan pronto como sea posible”.

Al respecto, Dylan Johnson, subsecretario de Asuntos Públicos Globales de Estados Unidos, escribió en X que se detuvo a sujeto que estaría vinculado al secuestro:

Fuerzas pro Irán habrían secuestrado a la periodista Shelly Kittleson en Irak. Foto: Instagram @shellyrkittleson

“Las autoridades iraquíes han detenido a un individuo con vínculos con el grupo miliciano Kataeb Hezbolá, alineado con Irán, que se cree está implicado en el secuestro”.

Por su parte, El Ministerio del Interio de Irak declaró que las autoridades interceptaron un vehículo que volcó cuando intentaba huir. En el comunicado se lee:

“Fuerzas de seguridad pudieron arrestar a uno de los sospechosos e incautar uno de los vehículos usados en el crimen”.

Shelly Kittleson fue secuestrada por dos vehículos en el centro de Bagdad

Por su parte, el medio Al-Monitor se pronunció por el regreso de la reportera: “Respaldamos su labor periodística fundamental y pedimos su rápido retorno para que continúe con su importante trabajo”.

Shelly Kittleson lleva una década como corresponsal de múltiples medios occidentales en Medio Oriente. A lo largo de su carrera, la reportera de 49 años de edad ha cubierto los conflictos en Iraq, Afganistán y Siria.

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Funcionarios contactados por el New York Times afirmaron que Shelly Kittleson fue secuestrada en una concurrida calle del centro de Bagdad. Los secuestradores huyeron en un convoy de dos automóviles.

Durante una persecución con autoridades iraquíes, el vehículo donde iba la periodista volcó. No obstante, los secuestradores habrían conseguido sacarla y trasladarla al segundo vehículo.

El secuestro ha sido atribuido a Kataeb Hezbolá, un grupo vinculado a Irán que opera en Iraq y que fue señalado por el secuestro de Elizabeth Tsurkov. La estudiante de Princeton, de nacionalidad israelí y rusa, permaneció retenida por dos años, durante los cuales fue víctima de tortura.

En 2023, la académica acudió a Bagdad para completar la investigación de su tesis doctoral, pero fue secuestrada cuando buscaba reunirse con un integrante de Kataeb Hezbolá. Fue liberada en septiembre de 2025.

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Con información de AFP