Trump Adelanta Salida de la Guerra ‘Pronto’, pero Irán Amenaza con Atacar a Google y Microsoft

Donald Trump aseguró que Estados Unidos habrá de salir de Irán “muy pronto” y mencionó un plazo de dos o tres semanas. No obstante, Teherán amenazó con lanzar ataques contra empresas tecnológicas. Entre los blancos de Irán estarían Google, Microsoft y Apple.

El presidente de Estados Unidos adelantó que otros países serán responsables de mantener la seguridad en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar a empresas tecnológicas estadounidenses a partir del 1 de abril.

amenazó con atacar a estadounidenses a partir del Donald Trump dará un mensaje a la nación la noche del miércoles, donde abordará la situación en Medio Oriente.

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Donald Trump afirma que EUA saldrá de Irán “en dos o tres semanas”

Este martes 31 de marzo, Donald Trump afirmó que Estados Unidos saldría de Irán próximamente. “Nos iremos muy pronto”, declaró el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

Además, Donald Trump aseguró que la salida podría ocurrir en un plazo de dos o tres semanas. “Pero estamos terminando el trabajo”, dijo antes de añadir:

“Queremos acabar con todo lo que tienen. Es posible que lleguemos a un acuerdo antes”.

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Paralelamente, Benjamin Netanyahu declaró que la campaña conjunta contra Irán había “cambiado el rostro de Oriente Medio”. En un mensaje televisado, el primer ministro aseguró que “seguirán aplastando al régimen terrorista” ahora liderado por el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Las declaraciones de ambos mandatarios han ocurrido después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijera al presidente del Consejo Europeo que Teherán tenía la "voluntad necesaria" para poner fin a la guerra. El funcionario precisó que su país está abierto a la negociación siempre y cuando sus enemigos garanticen que no reanudarán la ofensiva.

Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar a empresas tecnológicas de Estados Unidos

Hasta el momento, no han menguado las acciones militares en Medio Oriente. En este día, continuaron los ataques de Israel contra Hezbolá, grupo aliado de Teherán, en Líbano. A primera hora del miércoles 1 de abril, el gobierno libanés informó que siete personas murieron en ataques israelíes en el sur de Beirut.

En este ataque habría muerto un alto comandante de Hezbolá. Las acciones de Israel en Líbano han dejado un saldo de mil 200 muertos, además de un millón de desplazados.

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que atacará a empresas tecnológicas de Estados Unidos. A través de su canal de Telegram, el cuerpo militar encargado de proteger a la cúpula del régimen teocrático aseguró que los ataques habrían de comenzar el 1 de abril.

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Entre los objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán estarían Apple, Google, IBM, Intel, Microsoft, Meta, Tesla y Boeing. También fueron mencionadas las empresas Dell, Palantir, Nvidia, J.P. Morgan y General Electric.

Teherán acusa a estas empresas de haber facilitado las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente. Los ataques habrán de comenzar después de las 8 de la noche del miércoles, hora de Irán.

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Con información de AFP y Reuters