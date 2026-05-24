Miles de Musulmanes Inician el Hajj en La Meca, Arabia Saudita

Miles de peregrinos musulmanes provenientes de distintas partes del mundo comenzaron oficialmente este domingo 24 de mayo el Hajj, la tradicional peregrinación anual hacia la ciudad sagrada de La Meca, en Arabia Saudita.

El Hajj es considerado uno de los cinco pilares fundamentales del Islam y representa una de las mayores concentraciones religiosas a nivel mundial. Para los creyentes musulmanes, realizar esta peregrinación al menos una vez en la vida es una obligación religiosa, siempre y cuando cuenten con las condiciones físicas y económicas necesarias para hacerlo.

Durante varios días, los peregrinos participan en una serie de rituales religiosos que simbolizan la fe, la unidad y la igualdad entre los musulmanes. Las ceremonias se llevan a cabo principalmente en La Meca y otros sitios sagrados cercanos.

Cada año, millones de personas viajan a Arabia Saudita para participar en esta celebración religiosa, considerada una de las más importantes del mundo islámico. Los asistentes suelen vestir prendas blancas sencillas como símbolo de humildad y de igualdad ante Dios.

Peregrinos musulmanes de todo el mundo iniciaron oficialmente el domingo el Hajj, una peregrinación islámica anual a La Meca, en Arabia Saudita.



El Hajj, uno de los cinco pilares del Islam y una de las mayores congregaciones religiosas del mundo, es obligatorio al menos una vez… pic.twitter.com/jgme9hlYak — NMás (@nmas) May 25, 2026

Implementan varios opertivos de seguridad

Las autoridades sauditas implementan amplios operativos de seguridad, salud y logística para coordinar el traslado y atención de los peregrinos, debido a la gran cantidad de personas que se concentran en espacios reducidos durante varios días.

Además de su significado espiritual, el Hajj también representa un importante reto de organización para el gobierno saudita, que despliega miles de trabajadores, personal médico y cuerpos de seguridad para evitar incidentes y garantizar el desarrollo de las actividades religiosas.