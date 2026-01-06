Muere Doug LaMalfa, Miembro de la Cámara de Representantes de EUA

Hoy, 6 de enero de 2026, murió Doug LaMalfa, miembro de la Cámara de Representantes de EUA, a los 65 años.

La muerte del representante se da en medio de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Doug LaMalfaestaba en su séptimo mandato en la representación de un distrito rural, estuvo en los comités de Recursos Naturales, Agricultura, Transporte e Infraestructura.

En el ámbito partidista, Richard Hudson, presidente del brazo de campaña republicano en la Cámara, recordó a LaMalfa como un aficionado a los autos y los deportes de motor, además de un conservador con principios y defensor de los habitantes del norte de California.

¿De qué murió LaMalfa?

LaMalfa sufrió un aneurisma y posteriormente un ataque cardíaco tras ser sometido a una cirugía. El congresista era agricultor de arroz de cuarta generación y previamente se desempeñó como legislador estatal.

