Mueren 16 Alumnas en Incendio de Escuela para Niñas en Kenia

Al menos 16 estudiantes murieron y 79 personas más resultaron heridas al producirse un incendio en un dormitorio de un internado de niñas en Kenia.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, explicó que los hechos ocurrieron en la Utumishi Girls School, que tiene más de 800 estudiantes, en la zona de Gilgil, en el centro del país.

La causa no se ha determinado aún. Ogamba apuntó que las autoridades investigarían si se había cumplido el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

Gilgil cuenta con un importante cuartel del ejército keniano.

La escuela secundaria de propiedad gubernamental está administrada y patrocinada por la policía de Kenia. Muchas de las estudiantes son hijas de agentes.

¿Cómo fue el incendio?

El incendio fue reportado este jueves a las 03:30 de la madrugada, tiempo local, indicó a AFP la Cruz Roja, que afirmó haber desplegado equipos en el terreno y no dio balance.

Videos publicados en redes sociales muestran un gran incendio por la noche en uno de los edificios del internado.

Wambui Nderitu, testigo de la tragedia, contó que la encargada del centro educativo abrió una de las dos puertas del dormitorio "sin avisar a las niñas para que salieran".

Our hearts and prayers are with the families who have lost their beloved daughters in the tragic fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil.



No words can truly ease the pain of losing young lives filled with promise, hope, and dreams for the future. As a nation, we mourn with the… — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) May 28, 2026

Según un corresponsal en el lugar, varios padres y madres se apresuraron aterrados en llegar a la escuela para obtener noticias de sus hijas y se concentraron en el patio del establecimiento.

En otras imágenes se puede apreciar que la Policía limitó el acceso al recinto mientras los servicios de emergencia realizan tareas de búsqueda y rescate, así como a una multitud de personas congregadas en los alrededores.

Lamentan los fallecimientos

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, pero sin mencionar una cifra de fallecidos.

"No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro.

"Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable", publicó Ruto en su cuenta de la red social X.

El ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, y el subdirector de la policía, Eliud Lagat, se encuentran en el lugar, indicó la policía keniana en X.

El jefe de los servicios de investigación criminal (DCI), Mohammed Amin, supervisa en Gilgil "la investigación preliminar sobre las causas del incendio", añadió.

Por su parte, los servicios de la Cruz Roja dan apoyo psicosocial a estudiantes y familias afectados.

Los antecedentes en Nyeri y Machakos

En Kenia muchas alumnas son internadas en este tipo de colegios donde se han producido varios incendios mortales en los últimos años.

En septiembre de 2024, 21 alumnos perdieron la vida cuando un incendio arrasó su dormitorio en plena noche en la Academia Hillside Endarasha de Kieni, cerca de la ciudad de Nyeri, a unos 160 kilómetros al norte de Nairobi. Las víctimas tenían entre 9 y 13 años.

El incendio más trágico ocurrió en un centro escolar en 2001. Aquella vez se quemó el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años.

ASJ