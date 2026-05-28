Mueren 16 Alumnas en Incendio de Escuela para Niñas en Kenia

La causa no se ha determinado, pero las autoridades indagan si se cumplió el manual de seguridad del internado

Kenia incendioLas víctimas aún no han sido identificadas. Foto: Reuters.

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Incendio mortal en internado de Kenia deja 16 estudiantes fallecidas. La causa aún es un misterio. ¿Se siguieron las normas de seguridad?

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