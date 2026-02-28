Mueren Hija, Yerno y Nieta de Alí Jamenei Tras Ataques de Estados Unidos Contra Irán

Los medios iraníes anunciaron este domingo la muerte de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo Alí Jamenei en los ataques israelíes y estadounidenses contra la república islámica.

"Tras contactar con fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", escribió la agencia de noticias Fars, información replicada por otros medios iraníes.

Acusa Representante de Irán en la ONU a EU de Crímenes de Guerra por Ataques que Mataron Civiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado el fallecimiento del líder supremo de Irán Alí Jamenei, poco más de 12 horas después de la llamada "Operación Furia Épica".

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país, además señaló que el fallecimiento del líder iraní representa un acto de justicia para Estados Unidos y países del mundo.

Años de represión

Jamenei dominó Irán desde que asumió el poder en 1989, sucediendo al fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Se Celebra Consejo de Seguridad de la ONU Tras Ataques de EU e Israel a Irán

A lo largo de décadas reprimió brutalmente una serie de protestas, como la movilización estudiantil de 1999, las manifestaciones masivas desencadenadas en 2009 por unas controvertidas elecciones presidenciales y una ola de contestación en 2019.

Siempre con turbante negro y una espesa barba blanca, Jamenei también sofocó duramente el movimiento "Mujer, Vida, Libertad" de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres.

Historias recomendadas:

Estados Unidos e Israel Lanzan "Operación Furia Épica" contra Irán

Murió Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán, Tras Ataques de EUA e Israel, Confirma Trump