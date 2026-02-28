¿Quién Era Alí Jamenei? Perfil del Líder Supremo de Irán
Figura central del poder iraní desde 1989, concentró la autoridad política y religiosa del país y marcó la relación de Teherán con Occidente y Medio Oriente.
Desde hace más de tres décadas, Alí Jamenei era el hombre con la última palabra en Irán. Líder supremo de la República Islámica desde 1989, su figura dominaba el entramado político, religioso y militar del país. Ninguna decisión estratégica —desde la política exterior hasta la seguridad interna— escapaba a su influencia.
Información en desarrollo