Una nueva variante del SARS-CoV-2, identificada como BA.3.2 y perteneciente al linaje de Ómicron, ha comenzado a generar atención entre autoridades sanitarias. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene vigilancia constante sobre las mutaciones del virus, hasta ahora no hay evidencia de que esta subvariante cause una enfermedad más grave que otras ya conocidas.

De acuerdo con la OMS, los síntomas actuales del COVID-19, incluidas las subvariantes recientes, se han mantenido relativamente estables y suelen ser similares a los de infecciones respiratorias comunes. Entre los signos más frecuentes destacan fiebre, dolor de garganta y escalofríos . Además, el organismo señala que muchas personas presentan cuadros leves o moderados y se recuperan sin necesidad de hospitalización.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de COVID?

Principales síntomas asociados a BA.3.2 (según la OMS y reportes de variantes recientes):

Fiebre o escalofríos

Tos seca

Dolor de garganta

Fatiga o cansancio

Dolor de cabeza

Congestión o secreción nasal

Dolores musculares

Otros síntomas menos comunes incluyen diarrea, náuseas o irritación ocular . En contraste con las primeras olas de la pandemia, la pérdida del olfato y el gusto se presenta con menor frecuencia, aunque aún puede ocurrir.

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La OMS también advierte que el COVID-19 afecta de manera distinta a cada persona. Mientras la mayoría experimenta síntomas leves, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas siguen siendo más vulnerables a complicaciones graves .

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas como la vacunación, la ventilación de espacios cerrados y el uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas. Asimismo, se insiste en la importancia de acudir a valoración médica si los signos empeoran.

La vigilancia internacional continúa activa, ya que el virus sigue evolucionando y generando nuevas subvariantes que requieren monitoreo constante por parte de organismos como la OMS.

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