Benjamin Netanyau Pide Indulto a Presidente de Israel en su Juicio por Corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado.



"La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes", se indicó en el texto difundido por la presidencia israelí.

Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad.

מסר חשוב ממני אליכם >> pic.twitter.com/EwUc8361DJ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 30, 2025

El primero en enfrentar estas acusaciones

Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel que enfrenta un juicio durante su mandato tras ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados que lo acusan de intercambiar favores con ricos partidarios políticos.

Aún no ha sido condenado por nada.

La solicitud se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara a Israel a indultar a Netanyahu.

Ya durante su visita en octubre, el mandatario estadounidense pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: "¿Por qué no le conceden el indulto?", le dijo entonces al presidente, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?".

La carta del equipo de abogados de Netanyahu, difundida por la presidencia, comienza mencionando la misiva de Trump y pide con base en ella el indulto y la conclusión de los procedimientos penales contra el primer ministro.

Afirma que se restaurará la unidad nacional

En una declaración grabada en video, Netanyahu dijo que el juicio ha dividido al país y que un indulto ayudaría a restaurar la unidad nacional.

También mencionó que la exigencia de presentarse en el tribunal tres veces por semana es una distracción que le dificulta liderar el país.

La solicitud de Netanyahu consistió en dos documentos: una carta detallada firmada por su abogado y una carta firmada por Netanyahu.

La jefatura del Estado detalló que la petición ha sido transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que recogerá las opiniones de las autoridades relevantes en esta cartera, en manos de Yariv Levin, del Likud (el partido de Netanyahu).

Estas opiniones se enviarán al asesor legal de Herzog para que este pueda formular su opinión.

Los procedimientos penales en el caso del primer ministro perjudican los intereses del Estado de Israel, exacerban las disputas entre los distintos sectores de la población y desvían la atención pública de los asuntos políticos y de seguridad de la agenda nacional



¿Qué dice la carta?

Los abogados del mandatario se apoyan en su "gestión" de los conflictos que Israel ha afrontado en los últimos dos años, como la ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, la emprendida contra Líbano, los ataques a los hutíes de Yemen, la guerra de Irán o las crecientes tensiones con Siria.

Es evidente que el primer ministro debe, a partir de ahora, dedicar toda su fuerza, energía tiempo e inteligencia a liderar el Estado de Israel

La carta de Netanyahu recoge en numerosas ocasiones que su "interés personal" es continuar el juicio bajo la certeza de que será absuelto. En contraposición, asegura que el "bien del Estado" de Israel, entendido como el interés público, depende de que el juicio concluya.

El primer ministro está dispuesto a solicitar el indulto a Su Excelencia, aunque al hacerlo renuncia a su derecho a llevar adelante el proceso legal en su caso hasta el final y esto, como se ha dicho, se debe al interés público general

El bien del pueblo y del Estado siempre ha estado y siempre estará ante los ojos del primer ministro, y así es ahora

¿Por qué se acusa a Netanyahu?

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como "caso 1,000", acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el "caso 2,000", en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por haber incurrido -en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)- supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.



El primer ministro israelí, que asegura que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

