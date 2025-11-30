Pronóstico del Tiempo Domingo 30 de Noviembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá?

Para este miércoles 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en dos entidades, así como chubascos en 12 estados más, debido al frente frío número 17.

De acuerdo con las previsiones, se espera que un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México interacciones con la corriente en chorro subtropical, así como el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico.

Según las autoridades, se pronostica el descenso de las temperaturas por una masa de aire polar, especialmente en la Mesa del Norte.

Además, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán descenso de temperatura sobre el noroeste del territorio nacional.

Las lluvias más intensas serán en Tamaulipas y Veracruz, según el SMN. Los chubascos se prevén en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (costa).

(25 a 50 mm): Veracruz (región Huasteca Alta). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). De 30 a 35 °C: Sinaloa, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

en las sierras de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día.

Por la mañana se prevé ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Mientras que en la tarde, se espera ambiente templado sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

