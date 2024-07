Este martes, 23 de julio de 2024, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige a Washington, donde dará un mensaje el miércoles por la noche desde la Oficina Oval, al tiempo que la Casa Blanca informó que ha superado el contagio por COVID-19.

Cabe recordar que el domingo pasado, el mandatario estadounidense puso fin a su candidatura a la reelección y dio su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para la nominación demócrata para enfrentarse al expresidente republicano Donald Trump.

Sigue el LIVEBLOG de N+ con las últimas noticias sobre la renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial en las elecciones de EUA 2024, el análisis y las reacciones.

Joe Biden retomará sus actividades casi una semana de dar positivo a COVID-19, por lo que se mantuvo en su casa de Wilmington, Delaware.

El presidente usó sus características gafas de aviador y se abrochó una mascarilla quirúrgica mientras abordaba el Air Force One con destino a Washington.

El médico de Biden en la Casa Blanca dijo este martes que el presidente había dado negativo en la prueba de COVID y que sus síntomas habían desaparecido.

"El Presidente continúa desempeñando todos sus deberes presidenciales", escribió el Dr. Kevin O'Connor en una carta este martes.

President Biden’s COVID symptoms have resolved. He continues to perform all of his presidential duties. An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/xpw9SBhpq9