Denuncian a Legisladora Peruana por Obligar a su Asistente a Cortarle las Uñas.

El Congreso de Perú aprobó una denuncia de oficio en contra de la legisladora Lucinda Vásquez Vela acusada de falta ética por pedir a su asistente que le cortara las uñas de los pies en su despacho en la sede del Legislativo.

Durante la tarde del 3 de noviembre, tiempo local, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó, con 7 votos a favor, uno en contra y una abstención, iniciar el procedimiento contra la congresista izquierdista del Grupo Parlamentario Juntos Por el Perú- Voces del Pueblo- Bloque Magisterial (JP-VP-BM).

Vásquez Vela solo dijo que se deberá seguir el proceso de investigación y "allí se verán las conclusiones".

En la sesión presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza, su homóloga Rosangella Barbarán señaló que el pleno debería tomar una determinación lo más pronto posible, pues ambas partes han aceptado los hechos denunciados.

La legisladora dijo que esta situación "golpea" la imagen del Congreso peruano y denigra a los trabajadores de confianza.

"Pero cortarle las uñas a una parlamentaria, me parece una situación baja", criticó ante el reportaje difundido por el programa de investigación periodística "Cuarto Poder" el pasado 26 de octubre.

Luego de que se dio a conocer el caso, el presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, declaró que la legisladora debía ser sancionada por el Comité de Ética. Calificó estos hechos como una "humillación".

El reportaje que causó polémica

El reportaje de Cuarto Poder mostró una fotografía, de noviembre del año pasado, en la que Lucinda Vásquez aparece sentada en un sillón, mientras habla por su celular, con uno de los pies sobre el regazo de su asesor Edward Rengifo, quien le corta las uñas.

Rengifo está contratado en el despacho de la legisladora como su asesor, a pesar de ser sobrino nieto de la parlamentaria del bloque izquierdista Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial.

En la imagen, el asesor porta el carnet laboral que lo identifica como trabajador del Congreso y realizó esa tarea para Vásquez en su horario y lugar de trabajo.

Al ser consultada sobre esta situación, la parlamentaria de la región amazónica de San Martín le respondió a Cuarto Poder que "no pido, no obligo a nadie, tampoco es voluntario".

El programa también mostró otras fotografías, del 2023, en que otros dos asesores de Vásquez le preparan los alimentos a la congresista.

Vásquez había sido denunciada en mayo pasado por el contrato irregular de familiares en su despacho parlamentario, entre ellos Rengifo, además de continuas visitas de su hijo presentándose como trabajador del Congreso.

Igualmente, un exasesor de Vásquez, Walter Tello, denunció que la legisladora obligaba a sus asesores a entregar una parte de su sueldo, como supuesto préstamo, a sus familiares.

El Congreso peruano elegido en los comicios generales del 2021 tiene un alto porcentaje de desaprobación de la ciudadanía a raíz de una serie de denuncias de presunta corrupción y normas aprobadas que aparentemente favorecen al crimen organizado.

En las generales elecciones del 2026, el Legislativo volverá a tener dos cámaras con el retorno del Senado después de 34 años.

Con información de EFE

ASJ