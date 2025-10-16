Zelenski Llega a Washington para Reunirse con Donald Trump

Volodímir Zelenski ha aterrizado en Washington este jueves 16 de octubre 2025, para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de Ucrania busca que Estados Unidos le venda misiles Tomahawk, capaces de realizar ataques más profundos en territorio ruso.

Volodímir Zelenski escribió en su canal de Telegram que “Putin seguramente no es más valiente que Hamás o cualquier otro terrorista”.

escribió en su canal de Telegram que “Putin seguramente no es más valiente que Hamás o cualquier otro terrorista”. Donald Trump tuvo una “muy productiva” llamada con Vladimir Putin y se reunirán en Hungría, aunque no han acordado una fecha.

Volodímir Zelenski llega a Estados Unidos para reunión con Donald Trump

Volodímir Zelenski llegó este jueves a Washington. El presidente ucraniano ha presionado con la petición de que Estados Unidos le venda misiles, aprovechando el aparente giro que presentó Trump sobre la invasión rusa en la Asamblea General de la ONU.

Antes de su llegada, Zelenski publicó un mensaje en Telegram, donde aseguró que Moscú solo buscó renovar el diálogo “tras oír 'Tomahawks’”. El presidente de Ucrania agregó:

Putin seguramente no es más valiente que Hamás o cualquier otro terrorista. El lenguaje de la fuerza y la justicia también funcionará seguro con Rusia.

Por su parte, días antes, durante una reunión con la prensa durante la visita de Javier Milei, Donald Trump anticipó que el viaje de Zelenski sería para negociar armas:

Sé lo que tiene que decir. Quiere armas. Le gustaría tener Tomahawks

Putin llama a Donald Trump un día antes de reunión con Zelenski

La visita de Volodímir Zelenski ha coincidido con una llamada telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Al respecto, el presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en Truth Social donde calificó como “muy productiva” la llamada.

El republicano también dijo que ambos mandatarios podrían reunirse en Hungría para continuar el diálogo sobre Ucrania, aunque no precisó una fecha.

Durante la pasada Asamblea General de la ONU, Zelenski insistió en la necesidad de detener la guerra en su país. Además, el presidente de Ucrania señaló que el precio de detener la guerra era menor que los riesgos de permitir que continúe:

Los hechos son simples: detener esta guerra es más barato que construir jardines de infancia subterráneos o búnkeres masivos para infraestructuras críticas más tarde.

Aunque Estados Unidos se ha mostrado abierto a que Ucrania ataque con armas estadounidenses objetivos en Rusia, el propio presidente, según fuentes consultadas por CNN, ha puesto en duda que sea una buena idea que Zelenski pueda atacar ciudades importantes, como Moscú o San Petersburgo.

