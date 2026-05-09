¿Qué Es un Ciclón Extratropical? Fenómeno Golpea con Fuerza y Deja Zona Cubierta de Espuma

En las últimas horas, fuertes lluvias y viento han generado destrucción e imágenes de gran impacto en Argentina, donde se han registrado olas y espuma que cubrieron zonas de gran extensión. Por ello, en N+ te explicamos qué es un ciclón extratropical.

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¿Qué es un ciclón extratropical?

Según explica la NASA, un ciclón extratropical es un sistema de tormentas que obtiene su energía principalmente de los contrastes de temperatura horizontales presentes en la atmósfera.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señaló qye los ciclones extratropicales (también conocidos como tormentas de latitud media o baroclínicas) son sistemas de baja presión con frentes fríos, frentes cálidos y frentes ocluidos asociados.

Un ciclón tropical suele transformarse en un ciclón extratropical al desviarse hacia los polos y el este. En ocasiones, un ciclón extratropical pierde sus características frontales, desarrolla convección cerca del centro de la tormenta y se transforma en un ciclón tropical propiamente dicho.

La denominación “extratropical” hace referencia a la ubicación en que se produce el ciclón, que normalmente ocurre en latitudes medias entre 30° y 60° de latitud desde el ecuador, describen la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Parques Nacionales (por sus siglas, NPS) de Estados Unidos.

El Servicio de Parques Nacionales (por sus siglas, NPS) de Estados Unidos explica que las tormentas extratropicales son impulsadas por diferencias de temperatura donde dos masas de aire se encuentran y crean un “frente”.

Respecto de su intensidad, el NPS indica que estos fenómenos pueden generar c lluvia y vientos superficiales de entre 16 y 30 kilómetros por hora, o lluvias torrenciales y vientos que superan los 120 kilómetros por hora.

Intenso ciclón extratropical golpea en Argentina

Un intenso ciclón extratropical golpeó durante la noche del viernes en Costa Atlántica. Provocó vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos en varias localidades.

Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea.

Por las condiciones climáticas, autoridades desalojaron a decenas de personas y se decretaron cierres de las escolleras y se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones por el peligro generado por el temporal.

En Mar del Plata, medios locales reportaron que el temporal dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este sábado continúan las condiciones adversas con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

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