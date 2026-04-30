¿El Calor Causa Tormentas Eléctricas? Así Se Relacionan Altas Temperaturas y Lluvias Intensas

En medio de las altas temperaturas registradas en México, especialmente en la Ciudad de México (CDMX), han surgido dudas entre la población sobre el cambio constante y en N+ te contamos si el calor extremo tiene relación con las tormentas eléctricas que se presentan por la tarde.

De acuerdo con el investigador del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, Alejandro Jaramillo Moreno, sí existe una relación directa entre el calor y la formación de tormentas, aunque no ocurre de forma aislada.

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¿Qué pasa con la radiación solar?

El especialista explicó que más allá del calor como sensación térmica, el factor determinante es la radiación solar.

Durante el día, cuando el cielo está despejado, la radiación llega directamente a la superficie terrestre, lo que provoca un calentamiento más intenso. Este proceso activa movimientos en la atmósfera: "Esa radiación calienta la superficie y genera inestabilidad atmosférica, lo que puede derivar en tormentas", detalló.

También detalló cómo se forman las tormentas eléctricas, el proceso ocurre en varias etapas:

La radiación solar calienta el suelo.

El calor provoca la evaporación del agua.

Se genera humedad en el ambiente.

El aire caliente asciende.

Se forman nubes de tormenta.

Cuando estas condiciones se combinan, pueden desarrollarse tormentas eléctricas, lluvias intensas e incluso granizo, principalmente durante la tarde.

Además del calor, hay otros factores que pueden intensificar estos fenómenos como altos niveles de contaminación, que aportan partículas para la formación de granizo, mayor humedad, que alimenta las nubes, inestabilidad atmosférica, común en primavera.

El experto señaló que estos elementos pueden hacer que las tormentas sean más fuertes y frecuentes en ciertos periodos.

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Con información de Fanny Padilla, N+.

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