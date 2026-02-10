Detienen a Sospechoso Por Secuestro de Nancy Guthrie

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima, con apoyo del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Nancy Guthrie, informó a ABC News un funcionario policial cercano a la investigación.

La fuente detalló que el sujeto fue detenido en una zona al sur de Tucson y que las autoridades se preparan para realizar un operativo de búsqueda en un sitio vinculado con el individuo.

La noche de este 10 de febrero se detectó actividad en la cuenta de Bitcoin vinculada al presunto secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, de acuerdo con información difundida por TMZ.

Harvey Levin, fundador del portal, afirmó que en los últimos 15 minutos se registraron movimientos en la cuenta mencionada en la supuesta nota de rescate atribuida al caso Guthrie.

Este hecho ocurre mientras agentes del FBI mantienen presencia en el área cercana a la vivienda de Nancy Guthrie, en las afueras de Tucson. Asimismo, vehículos del equipo SWAT del Sheriff fueron vistos saliendo de la estación, lo que sugiere un posible avance en la investigación.

La nota de rescate exigía el pago de 6 millones de dólares en Bitcoin. La primera carta fue enviada a dos canales de televisión de Tucson y a TMZ, mientras que una segunda misiva fue remitida únicamente a uno de los canales locales.

Fuentes policiales consideran que la persona que redactó la nota tiene un conocimiento detallado de las estaciones de televisión de la zona, lo que los lleva a creer que el secuestrador podría tener su base en el área de Tucson.

Descubren Sangre en Casa de Nancy Guthrie, Madre de Periodista Savannah Guthrie; Crece Angustia

El presunto secuestrador aseguró que Nancy sería devuelta a Tucson dentro de las 12 horas posteriores a la recepción del rescate, lo que implicaría que actualmente se encontrarían en algún punto dentro de un radio de 700 millas de la ciudad.

Se establecieron dos fechas límite para el pago del rescate, ambas ya vencidas, pese a que la presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, intentó comunicarse con el secuestrador y se ofreció a cubrir el monto exigido.

FBI publica imágenes de persona enmascarada

FBI publica imágenes de persona enmascarada. Foto: AP

El FBI difundió imágenes de una persona enmascarada captada por una cámara de seguridad en el porche de la vivienda de Nancy Guthrie la noche de su desaparición. En los videos, se observa a un individuo con una mochila y un pasamontañas, además de portar una funda para pistola.

Las grabaciones muestran a la persona inclinando la cabeza y alejándose de la cámara del timbre mientras se aproxima al arco de entrada de la casa de la madre de Savannah Guthrie. En otro momento, el sujeto sostiene una linterna con la boca e intenta cubrir la cámara con una mano enguantada y parte de una planta arrancada del jardín.

Los videos, que en conjunto duran menos de un minuto, representan el primer avance visual relevante en un caso que ha conmocionado al país durante más de una semana. Sin embargo, no muestran qué ocurrió con Nancy Guthrie ni permiten determinar si la mujer, de 84 años, continúa con vida.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que el “individuo armado” aparentemente manipuló la cámara, aunque no quedó completamente claro si había un arma dentro de la funda.

Patel explicó que los videos fueron recuperados de los datos de los “sistemas back-end”, luego de que los investigadores pasaran varios días intentando localizar imágenes que inicialmente estaban perdidas, dañadas o inaccesibles.

FBI Revela Video de Sujeto Armado en Casa de Nancy Guthrie el Día de su Desaparición

Historias recomendadas: