¿Quién Era Vivian Polanía? Hallaron a Jueza Muerta junto a su Bebé Recién Nacido

La jueza colombiana Vivian Polanía, de 37 años de edad, fue encontrada sin vida en su casa ubicada en la ciudad de Cúcuta, en el noreste de Colombia. Junto a ella se encontraba su bebé recién nacido, de apenas dos meses, te informamos quién era.

Su hijo fue localizado con vida y trasladado de inmediato a un hospital, donde se reportó que estaba fuera de peligro. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, el cuerpo de la jueza no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Según explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana, el escolta de la jueza tuvo contacto con ella la noche del martes. Al no recibir respuesta a sus llamadas durante la mañana del miércoles, alertó a las autoridades. Luego de ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la jueza sin vida en su habitación y al bebé llorando de manera constante.

El menor fue atendido por personal médico y permanece bajo observación, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Vivian Polanía?

Vivian Polanía se desempeñaba como jueza penal con función de garantías, en 2022 se volvió viral después de que se difundió un video en el que apareció de manera accidental recostada en su cama, con vestimenta ligera y fumando. Por este hecho, fue suspendida temporalmente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, aunque luego fue absuelta y retomó sus funciones.

En septiembre de 2023, la jueza volvió a ser tema de debate público debido a que compartió en redes sociales imágenes y videos de un espectáculo con estrípers realizado en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante una celebración del Día del Amor y la Amistad, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la conducta de funcionarios judiciales.

En redes sociales, circula un presunto audio de Polanía, donde señaló que si algo le pasaba, el responsable sería el señor Anuar Salín, quien es primo del militar Ramón Prieto Jure, exalcalde de Pivijay.

