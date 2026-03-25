Kaley G.M, Mujer que Ganó Juicio a Meta y YouTube por Adicción a Redes: Esta Es su Historia

Sorprende el caso de Kaley G.M, la mujer de 20 años, que ganó un juicio a los gigantes tecnológico Meta y YouTube por adicción a sus redes sociales, en N+ te presentamos su historia.

Video. Meta Deberá Pagar 375 Millones de Dólares por Daños y Perjuicios a Menores de Edad en sus Plataformas

Kaley G.M., la demandante, llegó este miércoles 25 de marzo de 2026 al tribunal poco antes de las 10:00 horas con el mismo vestido largo rosa que había usado para testificar en febrero.

Se mantuvo impasible mientras se leía el veredicto, una indemnización de 3 millones de dólares y una decisión que justificaba daños adicionales. Una acompañante de ella luchaba por contener las lágrimas, con la barbilla temblando.

Así relató Kaley que se volvió adicta a las redes sociales

Kaley declaró que se aficionó a YouTube e Instagram en la escuela primaria. Los miembros del jurado tenían la tarea de determinar si las empresas actuaron con negligencia al diseñar sus productos y no le advirtieron de los peligros.

Ahora, su veredicto repercutirá en miles de demandas pendientes, transformando el panorama legal para algunas de las empresas más poderosas del mundo.

Se produce poco después de que un tribunal de Delaware eximiera a las aseguradoras de Meta de responsabilidad por los daños derivados de "varios miles de demandas relacionadas con el daño que supuestamente causan sus plataformas a menores".

El caso de Kaley fue seleccionado entre decenas de demandas actualmente consolidadas en un tribunal estatal de California. Cientos más avanzaron conjuntamente en el sistema federal.

Las demandas buscan demostrar que el daño no provino del contenido de los usuarios, sino del diseño y funcionamiento de las propias plataformas. Hasta ahora, las empresas de redes sociales han estado protegidas por una ley de 1996, la Sección 230, que las ha eximido de responsabilidad por lo que les suceda a los menores que las utilizan.

Vida familiar conflictiva

Los abogados de Meta y Google argumentaron que las dificultades de Kaley fueron el resultado de su conflictiva vida familiar y las consecuencias de la pandemia de COVID-19, no de las redes

Por el contrario, los equipos de tecnología recurrieron a presentaciones digitales sofisticadas para revisar las pruebas e ilustrar sus argumentos.

Papás de otros niños muestran apoyo a Kaley

Los padres de otros niños, que no forman parte de la demanda de Kaley pero que afirman haber sido perjudicados también por las redes sociales, se encontraban el miércoles a las afueras del juzgado, como lo habían estado durante muchos días a lo largo del juicio de cinco semanas.

Cuando se anunció el veredicto, se vio a padres como Amy Neville celebrando y abrazando a otros padres y simpatizantes que habían estado esperando la decisión.El veredicto de Los Ángeles se produjo un día después de que un jurado en Nuevo México declarara a Meta responsable por la forma en que sus plataformas pusieron en peligro a los niños y los expusieron a material sexualmente explícito y al contacto con depredadores sexuales.

¿Intentaron bloquearla las redes a Kaley por su edad?

Kaley declaró que empezó a usar Instagram a los nueve años y YouTube a los seis, pero que nunca se intentó bloquearla por su edad.

"Dejé de comunicarme con mi familia porque pasaba todo el tiempo en las redes sociales", explicó Kaley durante su testimonio.

Kaley sufría ansiedad y depresión a los 10 años por las redes sociales. Ella añadió que tenía diez años cuando empezó a experimentar ansiedad y depresión, trastornos que le diagnosticaría años después un terapeuta.

Vivir con la obsesión del aspecto físico y usar filtros de Instagram

También empezó a obsesionarse con su aspecto físico y a usar filtros de Instagram que alteraban su apariencia, haciendo que su nariz pareciera más pequeña y sus ojos más grandes, casi desde que empezó a usar la plataforma siendo niña.

Desde entonces, a Kaley le han diagnosticado dismorfia corporal, un trastorno que provoca que las personas se preocupen excesivamente por su aspecto físico y no se vean a sí mismas como las ven los demás.

Sus abogados argumentaron que algunas funciones de Instagram, como el desplazamiento infinito, están diseñadas para ser adictivas.

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Con información de N+

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