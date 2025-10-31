RSF Difunde Lista de 'Depredadores' de Periodistas: CJNG, entre los Señalados

En el Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteros (RSF) publicó una lista de los 34 'depredadores', entre los que aparece el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la relación, también están los nombres de los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Javier Milei, de Argentina, así como la Fundación Antiterrorista de Guatemala.

Noticia relacionada: Asesinan al Creador de Contenido José Carlos González, 'El Fénix', en Acapulco, Guerrero

¿La razón para aparecer en la lista? La organización, con sede en París, Francia, informó que en 2025 "atacaron violentamente a periodistas y el derecho a la información, además de que tienen un punto en común.

(...) un odio compartido hacia la libertad de prensa. Sus armas difieren, pero sus objetivos convergen: silenciar las voces independientes y pisotear el derecho a la información. Asesinato, encarcelamiento, descrédito, propaganda, ejércitos de troles… todos estos son medios para imponer el silencio

En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización expresó que se prevé que en este 2025 se consolide como la organización criminal más violenta del país y uno de los mayores depredadores del periodismo.

Putin, Xi Jinping y Elon Musk

En este sentido, los 34 enlistados pertenecen a jefes de Estado y de Gobierno, líderes religiosos, milicias y organizaciones mafiosas o criminales que hostigan a los comunicadores, entre ellos:

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría.

Aleksandar Vucic, presidente de Serbia.

Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia.

No se quedan atrás quienes, a consideración de RSF, durante años han perseguido "implacablemente" a la prensa, como es el caso del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza; y Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita.

A decir de Reporteros Sin Fronteras, se han distinguido otra vez en 2025 por su "represión desenfrenada" contra periodistas y medios de comunicación. Incluso en su fichaje aparece Elon Musk, quien a través de su red social X acosa a periodistas.

Video relacionado: México Cae al Lugar 124 en Libertad de Prensa, Alerta RSF en su Informe 2025

Mención especial se llevaron las Fuerzas Armadas de Israel, por ser responsables de la muerte de casi 220 periodistas bajo la más reciente ofensiva en Gaza.

RSF señaló que estos depredadores asfixian a las redacciones o las someten a actos judiciales; además, usan la tecnología para depredar la libertad de prensa u obstaculizar el derecho a la información, así como desacreditar, tener granjas de bots para atacar o difundir propaganda.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM