RSF Difunde Lista de 'Depredadores' de Periodistas: CJNG, entre los Señalados
Este grupo criminal y figuras de la política internacional forman parte de la relación de 34 entes que ha atacado a comunicadores y menoscabado el derecho a la información
En el Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteros (RSF) publicó una lista de los 34 'depredadores', entre los que aparece el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la relación, también están los nombres de los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Javier Milei, de Argentina, así como la Fundación Antiterrorista de Guatemala.
¿La razón para aparecer en la lista? La organización, con sede en París, Francia, informó que en 2025 "atacaron violentamente a periodistas y el derecho a la información, además de que tienen un punto en común.
(...) un odio compartido hacia la libertad de prensa. Sus armas difieren, pero sus objetivos convergen: silenciar las voces independientes y pisotear el derecho a la información. Asesinato, encarcelamiento, descrédito, propaganda, ejércitos de troles… todos estos son medios para imponer el silencio
En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización expresó que se prevé que en este 2025 se consolide como la organización criminal más violenta del país y uno de los mayores depredadores del periodismo.
Putin, Xi Jinping y Elon Musk
En este sentido, los 34 enlistados pertenecen a jefes de Estado y de Gobierno, líderes religiosos, milicias y organizaciones mafiosas o criminales que hostigan a los comunicadores, entre ellos:
- Vladimir Putin, presidente de Rusia.
- Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
- Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia.
- Viktor Orbán, primer ministro de Hungría.
- Aleksandar Vucic, presidente de Serbia.
- Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia.
No se quedan atrás quienes, a consideración de RSF, durante años han perseguido "implacablemente" a la prensa, como es el caso del Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza; y Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita.
A decir de Reporteros Sin Fronteras, se han distinguido otra vez en 2025 por su "represión desenfrenada" contra periodistas y medios de comunicación. Incluso en su fichaje aparece Elon Musk, quien a través de su red social X acosa a periodistas.
Mención especial se llevaron las Fuerzas Armadas de Israel, por ser responsables de la muerte de casi 220 periodistas bajo la más reciente ofensiva en Gaza.
RSF señaló que estos depredadores asfixian a las redacciones o las someten a actos judiciales; además, usan la tecnología para depredar la libertad de prensa u obstaculizar el derecho a la información, así como desacreditar, tener granjas de bots para atacar o difundir propaganda.
Con información de EFE
