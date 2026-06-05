Revés a Medidas Antiinmigrantes de Trump contra 39 Países: ¿Decisión de Juez Beneficia a México?

Un juez federal de EUA emitió un fallo contra las medidas antiinmigrantes de Trump contra 39 Países

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters | Archivo

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