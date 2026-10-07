Internacional

Rusia Rechaza Segundo Caso de Peste Neumónica

La OMS mantiene contacto con las autoridades rusas y evalúa el riesgo sanitario

Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y Lejano OrienteTrabajadores del Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente. Foto: Instituto de Investigación Anti-Peste de Irkutsk de Siberia y Lejano Oriente vía AP

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