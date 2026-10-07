Rusia Rechaza Segundo Caso de Peste Neumónica

Rusia negó que exista un segundo caso confirmado de peste neumónica en Siberia, luego de que la muerte de una trabajadora de un centro de investigación especializado generó preocupación y especulaciones sobre un posible contagio.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que gran parte de la información difundida sobre el caso es falsa, por lo que pidió cautela ante las versiones que han circulado en medios y redes sociales.

La trabajadora, identificada por medios rusos como Darya Shipilova, de 28 años, laboraba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, dedicado al estudio de patógenos. La mujer falleció el 2 de octubre después de presentar una enfermedad descrita por las autoridades como un tipo de neumonía de origen desconocido.

Como medida preventiva, alrededor de 200 personas que tuvieron contacto con ella fueron sometidas a cuarentena. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de que la causa de muerte haya sido la peste neumónica.

Tras el fallecimiento comenzaron a circular distintas versiones sobre el supuesto origen de la enfermedad. Entre ellas se mencionó un incidente con un tubo de ensayo que contenía bacterias, además de posibles viajes al extranjero o a una zona cercana a la frontera con Mongolia.

El organismo sanitario ruso rechazó la versión relacionada con el supuesto accidente en el laboratorio y no existe evidencia pública que confirme las demás afirmaciones difundidas en redes sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el 3 de octubre tuvo conocimiento del episodio mediante su sistema de vigilancia y posteriormente se comunicó con las autoridades rusas bajo el Reglamento Sanitario Internacional.

El portavoz de la organización, Christian Lindmeier, señaló el 6 de octubre que la OMS todavía no había recibido una notificación oficial sobre el caso mediante ese mecanismo, aunque indicó que mantiene comunicación con Rusia.

Entre el 3 y el 5 de octubre, especialistas de la oficina regional de la OMS en Copenhague y de su sede en Ginebra se incorporaron al seguimiento del incidente, incluidos expertos en amenazas y agentes patógenos de alto riesgo.

FBPT