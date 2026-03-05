¿Qué Pasó con Amazon Hoy? Usuarios Reportan Interrupciones en Varios Servicios

Más de 20 mil usuarios de Amazon, junto con miles de usuarios de Amazon Web Services y Prime Video, han reportado interrupciones alrededor de las 14:30 horas de este jueves 5 de marzo de 2026, según DownDetector.

Aproximadamente la mitad de los problemas reportados se debieron al proceso de pago (55%). Aproximadamente un tercio de los problemas se reportaron en las páginas de productos y la aplicación móvil.

¿Dónde se registra el mayor número de interrupciones en Amazon?

El mapa de interrupciones de DownDetector mostró puntos críticos en las principales ciudades de Estados Unidos, estas son:

Nueva York

Boston

Chicago

Atlanta

Dallas

Houston

Phoenix

Los Ángeles

San Francisco

Seattle

¿Ataques con drones en Medio Oriente interrumpieron servicios de Amazon?

Apenas el lunes, tres instalaciones de Amazon Web Services en Oriente Medio resultaron dañadas durante ataques con drones iraníes en Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, lo que interrumpió varios servicios.

Hasta el momento Amazon no confirmó si existía una correlación directa entre los ataques con drones y las interrupciones del jueves.

El departamento de Ayuda de Amazon respondió a varias quejas sobre X con el siguiente mensaje:

“Lamentamos que algunos clientes puedan estar experimentando problemas. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos para resolver el problema”.

¿Cuáles son las principales fallas que se detectaron?

En el sitio, algunos usuarios reportaron no poder iniciar sesión ni ver los precios correctos, mientras que otros dicen tener problemas para pagar y procesar pagos. Esta situación afectaría tanto al sitio web como a la aplicación móvil de Amazon.

"Su cuenta no está disponible actualmente debido a un problema en el sitio web", dice un mensaje que reciben algunos usuarios. "Esperamos que se resuelva pronto. Inténtelo de nuevo en unos minutos".

Los informes comenzaron a disminuir alrededor de las 14:20, pero volvieron a aumentar alrededor de las 15:00. A las 15:45, se habían registrado más de 20 mil informes en Downdetector.

Los usuarios de la aplicación también han tenido problemas. Algunos usuarios informaron haber recibido un mensaje en la aplicación indicando posibles interrupciones del servicio.

Amazon Fresh, la tienda de comestibles en línea de Amazon, también está experimentando problemas debido a la interrupción. Actualmente, el sitio no permite realizar pedidos para recoger ni a domicilio.

