Amazon Anuncia Nuevo Despido Masivo: Reducirá Plantilla en al Menos 16 Mil Personas

Como parte de cambios organizativos emprendidos para fortalecer la organización y eliminar burocracia, la empresa Amazon anunció hoy, 28 de enero de 2026, una reducción de plantilla de al menos 16 mil personas, la mayoría en Estados Unidos de América.

Cabe señalar que la primera fase de esos cambios ocurrió en octubre de 2025 con otros 14 mil despidos.

En esta ocasión, fuentes cercanas a la compañía dijeron a la agencia de noticias EFE que no habrá expedientes de regulación de empleo en España.

Nuevo despido masivo

Este miércoles, la vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, Beth Galetti, informó sobre la nueva reducción de plantilla en un comunicado interno de la compañía publicado en la web corporativa.

En este contexto, ofreció a los empleados de Estados Unidos 90 días para buscar un nuevo puesto laboral internamente.

Simultáneamente, mientras se aplican estos cambios, la compañía aseguró que seguirá contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que considera "cruciales" para el futuro.

Acciones para eliminar la burocracia

En octubre de 2025, Amazon anunció que iba a reducir la plantilla corporativa en 14 mil personas para eliminar burocracia y redireccionar recursos hacia áreas estratégicas de mayor impacto para los clientes.

La directiva negó que esta medida suponga que vaya a haber reducciones de empleo cada pocos meses en Amazon. Explicó que lo que se pretende, por el contrario, es una organización más ágil, con menos capas y mayor responsabilidad para avanzar lo más rápido posible.

En octubre del año pasado, la cadena CNBC hablaba de hasta 30 mil despidos en Amazon. Los de ese mes sí afectaron a España, donde hubo 920 salidas de trabajadores, con 28 mil empleados en el país. De ellos, 791 fueron despedidos en Barcelona y 129 en Madrid.

Con información de EFE.

