¿Por Qué WhatsApp te Lleva a Facebook? Usuarios Reportan Caída Hoy en México

Si notaste que al refrescar tu Whatsapp Web te lleva a Facebook, no es un virus, usuarios reportan la caída del servicio este martes 19 de mayo de 2026.

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Lo que llama la atención con esta reciente caída del servicio de WhatsApp es un comportamiento inusual en sus versiones de escritorio y web, porque al tratar de entrar, la aplicación te manda en automático a iniciar sesión en Facebook.

@WhatsApp why is the URL https://t.co/uSxoug7r3F redirecting to a Facebook login page? WTF? pic.twitter.com/RoUNn5lkhx — Juancarlos Chacón (@juanca_chacon) May 19, 2026

¿Por qué WhatsApp Web redirige a Facebook?

Hasta el momento no hay una postura oficial de la caída en el servicio de WhatsApp Web o de escritorio, ni por qué redirige de forma repentina a una página de inicio de sesión de Facebook.

A través de X, los usuarios han reportado que están experimentando un error técnico generalizado. Debido a WhatsApp, Facebook e Instagram son de Meta, tienen compartido el mismo código de red.

¿Cómo solucionar el redireccionamiento de WhatsApp Web a Facebook?

Utiliza el modo incógnito y abre una nueva ventana de navegación privada o de incógnito y ve a web.whatsapp.com. Esto fuerza a que la página se cargue sin las cookies defectuosas.

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¿Meta ofrece acceso gratuito limitado a WhatsApp a chatbots rivales de IA?

Se dio a conocer que Meta ofrece acceso gratuito a su servicio de mensajería WhatsApp a chatbots rivales de IA, como OpenAI, pero que comenzará a cobrarles una vez que alcancen un límite.

Los detalles de la oferta, hasta ahora desconocidos, surgen en un momento en que el gigante tecnológico y de redes sociales de Mark Zuckerberg, que también controla Facebook, y busca calmar a los reguladores de la Unión Europea, cada vez más estrictos, que están intensificando la presión sobre las grandes tecnológicas.

La oferta implicaría que Meta comenzara a cobrar a los chatbots de IA de la competencia una vez que alcanzaran un límite en la cantidad de mensajes enviados a los usuarios.

Este caso, en general, pone de manifiesto cómo el organismo regulador de la UE busca garantizar la competencia en los nuevos mercados digitales, impidiendo que las grandes tecnológicas acumulen poder de mercado o perjudiquen a sus competidores más pequeños.

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Con información de N+

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