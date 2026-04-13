Sismo Magnitud 5.7 Sacude Zona Rural de Nevada; No Reportan Daños.

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió una zona rural de Nevada, al este de la capital del estado, Carson City, este lunes 13 de abril, sin que se reporten daños mayores, de acuerdo con autoridades.

El temblor ocurrió poco antes de las 18:30 horas, tiempo local, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tuvo su epicentro a 20.7 kilómetros al este del poblado de Silver Springs, a una profundidad de 5 kilómetros.

La agencia señaló que algunos residentes en comunidades cercanas reportaron sacudidas de fuertes a muy fuertes y daños de leves a moderados.

Inicialmente se había reportado que el movimiento telúrico había sido de intensisdad 5.4.

Video: Temblor Hoy: Sismo de Magnitud 5.7 Sacude Nevada y se Percibe en California; No se Reportan Daños.

Más de 5 mil 500 reportes

Un par de horas después de los hechos, autoridades habían recibido más de 5 mil 500 reportes de ciudadanos que percibieron el sismo, según el informe técnico del USGS.

La intensidad alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli, lo que implica posibles daños leves a moderados, como caída de objetos y afectaciones menores en estructuras.

Pese a la fuerza del movimiento, el sistema de estimación de impacto PAGER lo clasificó en nivel verde, lo que indica una baja probabilidad de víctimas o daños materiales significativos.

Sin embargo, debido a que la profundidad fue de 5 km, aumentó la intensidad percibida en superficie. Reportes locales añadieron que el temblor igual se sintió en California.

Autoridades llamaron a la población a que se mantenga atenta a posibles réplicas.

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ASJ