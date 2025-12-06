Terremoto Hoy: Temblor de Magnitud 7 Sacude Alaska

La tarde de este sábado se registró un terremoto de magnitud 7.0 en Alaska, Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro aproximadamente a 90 kilómetros al norte de Yakutat, una zona caracterizada por su actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas en la región.

El sismo fue catalogado como poco profundo, lo que, según especialistas, intensifica la percepción del movimiento especialmente en áreas cercanas al epicentro. Este tipo de terremotos, aun con magnitudes similares a otros eventos más profundos, suelen generar un mayor impacto local por la cercanía de la liberación de energía a la superficie.

Habitantes de comunidades cercanas reportaron haber sentido un movimiento fuerte y prolongado, aunque hasta el momento no se han confirmado daños significativos ni afectaciones a la infraestructura crítica. Autoridades estatales y locales activaron protocolos de revisión preventiva, en tanto que equipos de emergencia se mantienen atentos a posibles réplicas.

¿Hay alerta de Tsunami?

En cuanto al riesgo de tsunami, las autoridades informaron que por ahora no existe una alerta vigente. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis continúa evaluando la información relacionada con la profundidad, magnitud y localización del evento para determinar si representa peligro para las zonas costeras del Pacífico.

