Tiroteos contra Policía Dejan un Muerto en Columbia, Carolina del Sur

Al menos un hombre murió después de una serie de tiroteos múltiples este jueves 4 de junio de 2026 con la Policía de Columbia, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios locales.

Los primeros informes policiacos mencionaron que varios vehículos y una casa resultaron dañados durante el intercambio de balas.

¿Qué pasó en Columbia hoy?

Una serie de disparos resonaron en un vecindario del noreste de Columbia y desencadenaron un enfrentamiento con agentes del condado de Richland, quienes atendieron el reporte de vecinos.

Primera balacera

Los policías recibieron la primera llamada a las 12:17 horas del jueves, al ser informados de disparos contra una casa en Sagamare Road, en el noreste de Columbia.

Nadie resultó herido en la primera balacera que se registró, pero las balas impactaron una vivienda y varios vehículos.

Segunda balacera

Menos de dos horas después, a la 1:51 horas, los agentes respondieron a un segundo tiroteo en Spring Oak Drive, donde otra casa fue alcanzada por los disparos. Dos especialistas en perros policía y un agente principal llegaron al lugar y comenzaron a rastrear a los posibles implicados.

Tercera balacera

Alrededor de las 2:20 horas, un video de la cámara corporal mostró a los agentes bajo fuego en Legend Oaks Drive. Los uniformados respondieron al ataque armado.

Policías alumbran a personas y desencadenan balacera

Se explicó que los agentes “alumbraron con una lámpara a un grupo de personas que estaban detrás de una casa para que se identificaran; eso les molestó y así se desencadenaron los disparos", relataron vecinos de la zona.

Revelan identidad de la víctima en balacera

El forense del condado de Richland informó que Qwa’Maurie Deaver, de 18 años, murió a causa de los disparos en el lugar de los hechos. Los investigadores aún intentan determinar la relación entre los tiroteos.

HVI