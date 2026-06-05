Tiroteos contra Policía Dejan un Muerto en Columbia, Carolina del Sur

Varios vehículos y una casa resultaron dañados durante el intercambio de balas

Intenso Tiroteo Deja un Muerto en Columbia, Carolina del Sur: Policias Fueron Recibidos a BalazosImpactos de bala tras una serie de tiroteos en Columbia, Carolina del Sur. Foto: Richland County Sheriff’s Department

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El forense del condado de Richland informó que Qwa’Maurie Deaver, de 18 años, murió a causa de las balas, informaron autoridades del condado de Richland

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