Tras Ejecución Fallida de Christa Pike, Aplican Inyección Letal a Hombre en Texas

La noche del miércoles fue ejecutado en Texas un hombre que mató a disparos a la empleada de una tienda de conveniencia hace 26 años. Es la trigésima persona que recibe la pena de muerte en Estados Unidos en lo que va del año.

De 46 años de edad, Jamaal Howard fue condenado por la muerte de Vickie Swartout. Los hechos ocurrieron durante un robo a una tienda en el año 2000. El crimen fue captado por una cámara de video y levantó revuelo nacional.

Jamaal tenía 20 años entonces. Robó 114 dólares de la caja, así como un cartón de cigarros. Durante su juicio, tanto la defensa como parte del público aseguraron que el joven no era mentalmente competente para ser juzgado.

A lo largo de dos décadas, Jamaal Howard perdió los procesos de apelación para detener la pena de muerte. Este miércoles, se le declaró muerto a las 8 de la noche con tres minutos después de recibir una dosis de pentobarbital, en la prisión estatal de Huntsville. La familia de Vickie Swartout publicó un comunicado la víspera de la ejecución donde se lee:

“La vida de Vickie se apagó demasiado pronto, dejando atrás a una familia que la adoraba y un sinfín de recuerdos irreemplazables. Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, jamás será olvidada”.

Es la primera aplicación de la pena de muerte desde el fallido intento de ejecución de Christa Pike, quien recibió dos dosis de pentobarbital en una cárcel de Tennessee. En medio de una ambigua situación jurídica, el caso de la mujer de 50 años ha reavivado la discusión pública sobre la pena capital en Estados Unidos.