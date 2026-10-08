Internacional

Tras Ejecución Fallida de Christa Pike, Aplican Inyección Letal a Hombre en Texas

Jamaal Howard es la trigésima persona a la que aplican la pena de muerte en Estados Unidos en lo que va del año y la primera desde la fallida ejecución de Pike

Sala de ejecución en una cárcel de Estados UnidosSala de ejecución en una cárcel de Estados Unidos. Foto: Reuters

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