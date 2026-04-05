Trump Amaga con Atacar Centrales Energéticas y Puentes de Irán el Martes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo, en una publicación en redes sociales cargada de insultos, con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto.

Tras un ultimátum de 48 horas que lanzó el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que "el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!!".

"Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN", escribió el presidente, y añadió: "Alabado sea Alá".

Rescatan a aviador

Estas amenazas llegan después de que fuerzas de Estados Unidos llevaran a cabo un dramático rescate de un aviador cuya aeronave cayó tras las líneas enemigas luego de que Irán lo derribara días antes.

Irán no parecía retroceder y atacó objetivos económicos y de infraestructura en países árabes vecinos del Golfo, al tiempo que Trump exigía que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

La extracción del aviador se realizó luego de una operación de búsqueda y rescate de Estados Unidos tras la caída del avión F-15E Strike Eagle el viernes, cuando Irán también prometía una recompensa para cualquiera que entregara al “piloto enemigo”. Trump dijo que el aviador estaba herido pero en condición estable.

Otro tripulante de la aeronave había sido rescatado antes.

El avión de combate fue la primera aeronave estadounidense que se estrella en territorio iraní desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra al atacar a Irán el 28 de febrero. Ambas partes han amenazado y atacado objetivos civiles, lo que ha provocado advertencias sobre posibles crímenes de guerra. Desde entonces, la guerra ha matado a miles de personas, sacudido los mercados globales, cortado rutas marítimas clave y disparado los precios del combustible.

Al tiempo que Irán continúa restringiendo el tráfico por el estrecho de Ormuz, Trump, en una publicación anterior en redes sociales, amenazó con desatar “todo el infierno” si no se abre para el lunes. Ha emitido amenazas similares antes y las ha extendido cuando mediadores han afirmado avances hacia el fin de la guerra en términos aceptables.

Video: Trump Da 48 Horas a Irán o Desatará "Infierno" por Estrecho de Ormuz

Irán amenaza con más represalias

Las amenazas llegaron después que Trump dijo la semana pasada que Estados Unidos había “diezmado” a Irán y que terminará la guerra “muy rápido”. Dos días después, Irán derribó dos aviones militares de Estados Unidos, lo que mostró los peligros persistentes de la campaña de bombardeos y la capacidad de un ejército iraní debilitado para seguir contraatacando.

El otro avión que cayó fue una aeronave de ataque A-10 de Estados Unidos. De momento se desconoce el estado de la tripulación y el punto exacto dónde se estrelló.

La televisora estatal iraní emitió el domingo un video que mostraba lo que afirmó eran partes de aeronaves estadounidenses derribadas por fuerzas iraníes, junto con una foto de una espesa columna de humo negro elevándose en el aire. La televisora reportó que Irán había derribado un avión de transporte estadounidense y dos helicópteros que formaban parte de la operación de rescate.

Sin embargo, un funcionario regional de inteligencia al tanto de la misión dijo a The Associated Press que el ejército de Estados Unidos hizo estallar dos aviones de transporte debido a una falla técnica, lo que lo obligó a usar aeronaves adicionales para completar el rescate. El funcionario habló bajo condición de anonimato para comentar la misión encubierta.

El mando militar conjunto de Irán afirmó el domingo que cuatro aeronaves estadounidenses fueron destruidas durante la operación de rescate y advirtió que intensificará los ataques de represalia contra infraestructura petrolera y civil regional si Estados Unidos e Israel atacan esos objetivos en la República Islámica, según la televisora estatal.

“Repetimos una vez más: si cometen agresiones de nuevo y atacan instalaciones civiles, nuestras respuestas serán más contundentes”, dijo un portavoz en comentarios difundidos por la agencia de noticias IRNA.

Irán ataca infraestructura y objetivos económicos en tres Estados del Golfo

En Kuwait, un ataque con drones iraníes causó daños considerables a plantas eléctricas y una planta petroquímica. También dejó fuera de servicio una desalinizadora de agua, según el Ministerio de Electricidad. No se reportaron heridos por el ataque, de acuerdo con el Ministerio.

En Baréin, la agencia oficial de noticias del reino reportó que un ataque con drones provocó un incendio en una de las instalaciones de almacenamiento de la compañía nacional de petróleo y en una planta petroquímica estatal.

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades respondieron a incendios en una planta petroquímica en Ruwais que, señalaron, se debían a escombros interceptados, deteniendo las operaciones.

El ataque se produjo un día después que Israel impactara una planta petroquímica en Irán que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, generaba ingresos que se habían utilizado para financiar la guerra.

La industria petroquímica es un sector clave en muchos Estados del Golfo. Plantas en Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán convierten el petróleo y el gas en productos como plásticos, polímeros y fertilizantes, generando miles de millones en ingresos por exportaciones.

Trump renueva su amenaza

Trump renovó sus amenazas para que Irán reabra el estrecho de Ormuz para el lunes o enfrente consecuencias, al escribir el sábado en una publicación en redes sociales: “Recuerden cuando le di a Irán diez días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ. El tiempo se está acabando — 48 horas antes de que todo el infierno caiga sobre ellos”.

La vía marítima es un cuello de botella crucial para el comercio internacional, especialmente para el petróleo y el gas que son trasladados del golfo Pérsico a Europa y Asia. Las interrupciones allí han generado volatilidad en el mercado y han obligado a los países importadores de petróleo y gas a buscar fuentes alternativas.

En respuesta a la amenaza renovada de Trump, el general Ali Abdollahi Aliabadi, del mando militar conjunto de Irán, dijo a última hora del sábado que si se ataca la infraestructura iraní, “se les abrirán las puertas del infierno”, publicaron medios estatales. A su vez, el general amenazó toda la infraestructura utilizada por el ejército de Estados Unidos en la región.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, dijo a la AP que los esfuerzos de su gobierno para mediar un alto el fuego “van por muy buen camino”, luego que Islamabad afirmara la semana pasada que pronto albergará conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto trabajaban para llevar a Estados Unidos e Irán a la mesa de negociaciones, según dos funcionarios regionales.

El compromiso propuesto incluye un cese de hostilidades para permitir un arreglo diplomático, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos y un diplomático del Golfo informado sobre el asunto. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir esfuerzos diplomáticos a puerta cerrada.

Más de mil 900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra.

En los Estados árabes del Golfo y en la Cisjordania ocupada, han muerto más de dos docenas de personas, en Israel se ha informado de 19 fallecidos y han muerto 13 miembros del servicio de Estados Unidos. En Líbano, han muerto más de mil 400 personas y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Allí han muerto 10 soldados israelíes.

Con información de AFP y AP.

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