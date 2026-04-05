Trump Asegura que Hay "Buena Posibilidad" de Alcanzar Acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a Fox News.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Estas declaraciones llegan enseguida de que el mandatario realizara una publicación en redes sociales renovando e incrementando sus amenazas de represalias en contra de Irán, en caso de no reabrir el estrecho de Ormuz.

Afirmación de negociaciones, tras horas de días de amenazas

En esta nueva advertencia, Trump afirmó que, de no llegar al acuerdo, el martes atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no es reabierto.

El sábado indicó que daba un plazo de 48 horas para abrir el paso o desataría el infierno en Irán.

El pasado 25 de marzo, un portavoz militar iraní aseguró que Teherán no negocia ni está dispuesto a negociar con Washington, luego de que Donald Trump afirmara que su administración habla con altos representantes de Irán, sin dar nombres.

Con información de AFP.

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