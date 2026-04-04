Cuatro Soldados de EUA Heridos en Irán Fueron Identificados Como Mexicanos

Al menos cuatro soldados estadounidenses heridos en el conflicto contra Irán han sido identificados como mexicanos por el Pentágono, que hizo públicos los detalles de la operación “Furia Épica”, iniciada hace cinco semanas y que ha dejado 13 militares del país norteamericano muertos.

Los cuatro soldados pertenecen al ejército de Estados Unidos, que ya contabiliza 247 heridos de un total de 365. Otros 63 heridos forman parte de la Armada, 19 de la Infantería de Marina y 36 de la Fuerza Aérea.

De los 13 fallecidos, siete pertenecen al ejército y seis a la Fuerza Aérea. Las cifras han sido detalladas en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS) del Pentágono, que también clasifica a otros tres soldados como hispanos.

Segundo tripulante

El desglose no incluye las posibles bajas o heridos ocurridos este viernes, cuando fuerzas iraníes derribaron un caza estadounidense. Uno de los tripulantes del F-15 atacado por Teherán fue rescatado con vida, mientras que las fuerzas de Estados Unidos continúan la búsqueda de un segundo tripulante, cuya situación aún no ha sido confirmada.

Irán Reporta Derribo de Caza F-15E de Estados Unidos; Primer Avión Estadounidense Caído en el Conflicto

Este sábado se cumplen cinco semanas del inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que dispone de 48 horas para alcanzar un acuerdo; de lo contrario, procederá a atacar sus plantas energéticas. El mandatario ya había extendido previamente el plazo sin obtener una respuesta clara por parte de Teherán sobre su disposición al diálogo.

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