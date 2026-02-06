Trump Busca Poner su Nombre a Estación de Trenes en Nueva York, ¿Qué Más Sitios ya Rebautizó?

Donald Trump habría propuesto descongelar los fondos para un túnel ferroviario que conectaría Nueva York y Nueva Jersey bajo el río Hudson, a cambio de que la estación Penn de trenes lleve su nombre, según denunciaron legisladores demócratas. El presidente de Estados Unidos también buscaría que lleve su nombre el aeropuerto Washington-Dulles.

En diciembre del 2025, Donald Trump añadió su apellido al Centro Kennedy de Washington , lo que llevó a cancelaciones de espectáculos programados previamente en son de protesta.

añadió su apellido al , lo que llevó a cancelaciones de espectáculos programados previamente en son de protesta. En enero, el gobierno anunció el cierre del Centro Kennedy por dos años ante una remodelación.

Donald Trump detiene financiamiento para túnel ferroviario en Nueva York

El medio Político, que cita fuentes anónimas, denunciaron este viernes 6 de febrero que Donald Trump prometió desbloquear los fondos del túnel Getaway a cambio de que se renombrara la Penn Station con su nombre. También habría pedido que se pusiera su nombre al aeropuerto internacional Washington-Dulles, ubicado en Virginia y que atiende la capital de Estados Unidos.

Desde el martes 3 de febrero, Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, denunció que millones de dólares de financiamiento estaban en riesgo, tras haber sido detenidos por el gobierno republicano. Según dijo, la obra de 14 kilómetros de longitud estaba en riesgo de cancelarse de forma permanente ante la negativa de Trump para proveer los 16 mil millones de dólares necesarios para continuar los trabajos.

Al respecto, la demócrata señaló:

Hay mucho en juego: cientos de miles de personas que viajan diariamente al trabajo, 10 mil empleos sindicalizados y miles de millones de dólares en beneficios económicos. Todo ello está ahora en peligro por los intentos de Trump de arrebatarle a Nueva York la financiación para infraestructuras.

Por su parte, la Comisión del Desarrollo del Getaway calificó la medida como “el último daño colateral de la venganza de Donald Trump por perjudicar a los neoyorquinos a toda costa”.

Acusan a Trump de buscar poner su nombre a estación de trenes

Ahora, el medio Político señaló que el gobierno federal propuso a Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, reactivar el presupuesto del túnel Getaway a cambio de renombrar la estación de trenes y el aeropuerto internacional. Una fuente cercana al senador señaló al medio estadounidense que se rechazó esta propuesta que Trump “puede reanudar la financiación con un simple chasquido de dedos”, si así lo deseara.

Bernie Sanders, senador demócrata por Vermont, criticó el amague de Donald Trump y exigió a los republicanos que enfrenten al presidente emanado de su partido. A través de X, antes Twitter, escribió:

Esto no solo es descaradamente corrupto. Es enfermizo, retorcido y egocéntrico. Ya es hora de que los republicanos cuerdos se enfrenten a Trump.

¿Qué otros lugares han sido rebautizados con el nombre de Trump?

En diciembre del 2025, el gobierno federal añadió el apellido del presidente a la fachada del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington. La medida provocó rechazo entre la comunidad artística y llevó a múltiples cancelaciones de espectáculos programados en el recinto.

En 2026, el gobierno de Donald Trump anunció el cierre de dos años del Centro Kennedy por una remodelación. Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado sobre la información presentada por Politico.

