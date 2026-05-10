Trump Rechaza Condiciones de Irán para Terminar la Guerra en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de “totalmente inaceptables” las condiciones planteadas por Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lo que aumenta la posibilidad de que el conflicto continúe tras semanas de negociaciones sin resultados.

“No me gusta. Totalmente inaceptable”, escribió Trump en su red social Truth Social, luego de que Teherán respondiera a la última propuesta de paz impulsada por Washington.

Horas antes, Irán había advertido que no se contendría ante cualquier nuevo ataque estadounidense y que no permitiría más buques de guerra extranjeros en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

Más de un mes después del cese al fuego iniciado el 8 de abril, no hay avances concretos hacia el fin definitivo de la guerra, desencadenada por los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero contra Irán. Teherán respondió con represalias en varios países de la región y con el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz.

Irán Envía Respuesta Para Terminar Conflicto con Estados Unidos; Trump la Rechaza

El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, además de provocar fuertes impactos en la economía global y en los mercados energéticos.

La agencia oficial iraní IRNA informó que Teherán entregó, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último borrador presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra. Según el reporte, la propuesta iraní se enfoca en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

"¡Ya no se reirán!"

En otra publicación, Trump acusó a la república islámica de “reírse” de Estados Unidos. “¡Ya no se reirán más!”, escribió.

De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, Trump abordará la cuestión iraní con el presidente chino, Xi Jinping, durante su visita a Pekín la próxima semana. China es uno de los principales compradores de petróleo iraní.

Trump Espera Respuesta de Teherán a la Propuesta de Washington para Poner Fin al Conflicto

En una entrevista difundida este domingo, el mandatario estadounidense aseguró que necesitaría “solo dos semanas” para atacar “cada uno de los objetivos” restantes en Irán, e insistió en que el país persa está “militarmente derrotado”.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó en la red X que su país no cederá ante las presiones externas.“Nunca nos inclinaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada”, señaló.

Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que la guerra “no ha terminado” y afirmó que aún queda uranio enriquecido e instalaciones nucleares en Irán que deben ser desmanteladas.

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