Trump Se Reúne con Netanyahu en Florida e Insiste en Desarme de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes 29 de diciembre de 2025 con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para tratar el futuro en la Franja de Gaza.

El mandatario estadounidense recibió a Netanyahu en Mar-a-Lago, en Florida, donde ayer se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para forjar un plan que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Netanyahu llegó ayer a Estados Unidos para su encuentro con Trump, luego de la invitación que recibió para avanzar en la segunda fase del alto al fuego implementado en Gaza el pasado 10 de octubre.

La segunda fase del plan de paz de Trump de 20 puntos —que podría comenzar a mediados de enero— exige el desarme de Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización, así como la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un gobierno de transición.

Resolución de conflictos

Al recibir hoy al primer ministro israelí, el mandatario de EUA reiteró que el tema del encuentro es Gaza; "tenemos alrededor de 5 temas principales que estamos discutiendo", dijo.

"Este es un grupo muy bueno. Ya hemos avanzado mucho. Tuvimos una reunión de unos cinco minutos y ya hemos resuelto tres de las dificultades", añadió posteriormente.

El encuentro estuvo marcado por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.

"Pero tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás", dijo Trump en una breve rueda de prensa conjunta en la que alabó el "trabajo fenomenal" de Netanyahu.

Brazo armado de Hamás dice que “no renunciará” a sus armas

Previo al encuentro, el portavoz del brazo armado de Hamás reafirmó que el grupo islamista "no renunciará" a sus armas.

"Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas", dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, quien adoptó el nombre de guerra de su predecesor fallecido, en una declaración en video en su canal de Telegram.

En el centro de las discusiones entre Trump y Netanyahu está el desarme de Hamás, una idea rechazada por el movimiento, que recientemente propuso "una congelación o almacenamiento de armas" y trasladó la responsabilidad a Israel.

