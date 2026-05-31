La Fiscalía de París anunció este domingo que una persona que conducía una motocross falleció en la ciudad, durante las celebraciones de fans por la Champions League del PSG conseguida ante el Arsenal, mientras que el gobierno francés reportó 780 detenciones.

De los arrestos, 457 se encuentran bajo custodia policial, una cifra 32% mayor que hace un año por la misma celebración.

Los incidentes incluyeron incendios, actos de vandalismo contra comercios y un intento de asalto a una comisaría. Según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, los disturbios se extendieron a unas 15 ciudades.

La autoridad indicó, además, que hubo 57 policías heridos, así como 219 participantes en las festividades, ocho de ellas en estado grave.

Según un comunicado de la Fiscalía, los primeros indicios apuntan a que el conductor fallecido, de 24 años, habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

Además, otra persona está muy delicada debido a que resultó víctima de una riña en el oeste de París.

Dispositif de sécurisation et de circulation mis en place par la préfecture de Police à l'occasion du dimanche 31 mai 2026.



Retrouvez notre communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/misPdeKitS — Préfecture de Police (@prefpolice) May 31, 2026

En tanto, el ministro Nuñez aclaró que "en general la situación ha estado bajo control" y destacó, como otro de los incidentes más graves en los festejos, la embestida de un coche en una terraza del distrito X de París que causó dos heridos.

El año pasado, cuando el PSG celebró su primera Champions tras golear al Inter de Milán (5-0), las autoridades contabilizaron en toda Francia dos personas fallecidas durante las celebraciones, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos) y 559 detenidos.

"Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain. Los hemos visto claramente en París, pero también fue en provincias. Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido", lamentó el titular de Interior.

¿Quién fue el muerto?

La persona fallecida, cuyo anuncio fue hecho por la Fiscalía de París y no por el ministro del Interior en su comparecencia, es un hombre de 24 años cuya moto habría chocado al noroeste de París.

Además, otra persona, de 17 años, está en coma al haber sido acuchillada durante una riña en el barrio XVI, en el oeste de París.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven, aturdido, presentaba dos heridas en el ojo y sangraba abundantemente por la boca. Los implicados se dieron a la fuga de inmediato ante la vista de los vecinos.

Una segunda persona estaba también en estado muy grave por los festejos de anoche, aunque su vida no corría peligro, después de que un conductor perdiese el control de su vehículo y se estampase contra una terraza del céntrico distrito X de París. En ese mismo incidente, otra persona resultó herida de menor gravedad.

Nuñez agradeció el papel de las fuerzas del orden y de seguridad, más aún en las condiciones de extremo calor registradas el sábado, y contó que han actuado "siempre que ha habido tumultos", en una respuesta velada a las críticas que el gobierno ha recibido por parte de la ultraderecha, que acusa al Ejecutivo de inacción.

El ministro puso como ejemplo de esa reactividad policial las frustradas invasiones en la circunvalación de París por varios grupos de individuos y el fallido intento de invasión del estadio del Parque de los Príncipes por parte de unas 150 personas.

De los incidentes sucedidos en ciudades de provincia, el titular de Interior destacó el ataque a una mediateca en Orleans.

Festejo blindado cerca de la Torre Eiffel

A partir de las 16:00 hora local de este domingo, 8:00 horas de CDMX, los jugadores del PSG celebrarán con unos 100 mil hinchas el título europeo en la zona de la explanada del Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel.

Unos 6 mil policías se desplegaron en París. Un dispositivo algo menor que en la víspera, cuando hubo unos 8 mil efectivos de las fuerzas del orden, concentradas en buena parte en los Campos Elíseos.

Tras cerca de dos horas de fiesta con la afición, los futbolistas serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, a las 18:10 hora local (10:10 de CDMX). Poco después, a las 18:45 horas, Macron hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

A las 19:30 hora local (11:30 en CDMX) se celebrará, en el Parque de los Príncipes, una velada especial de recepción a los campeones.

Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el silbatazo final la tarde del sábado en Budapest, Hungría, donde el PSG ganó al Arsenal en la tanda de penales en una final emocionante.

Los hinchas marcharon por las avenidas cercanas al monumento del Arco de Triunfo de París, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20 mil personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

La prefectura de policía de París informó que grupos más pequeños causaron disturbios en varios lugares, y que algunos vandalizaron comercios y provocaron incendios. También quemaron autos.

La policía indicó que quienes intentaron asaltar una comisaría en el acomodado barrio del distrito VIII fueron dispersados.

ASJ