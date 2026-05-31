Un Muerto y Casi 800 Detenidos Durante Festejos de Fans del PSG

La Fiscalía de París anunció que una persona que conducía una motocross falleció durante las celebraciones de la Champions del PSG, mientras que el gobierno francés reportó 780 detenciones

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Vandalismo Marcó los Festejos del PSG por Título de Champions

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Festejos del PSG dejan un muerto y casi 800 detenidos en París. La situación estuvo bajo control, pero hubo incidentes graves. Conoce más detalles.

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