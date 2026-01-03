¿Cuál es la Moneda Oficial en Venezuela y A Cuánto Vale en Pesos Mexicanos? Tipo de Cambio

Estados Unidos capturó la madrugada de este sábado al líder de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, en una operación militar que el presidente estadounidense Donald Trump calificó de "brillante", y que sin embargo ha causado opiniones divididas alrededor del Mundo.

Para entender mejor la situación que vive Venezuela hoy, en N+ te aclaramos qué moneda circula en Estados Unidos, cuál es la moneda oficial y además a cuánto equivale en pesos mexicanos.

De hecho, Donald Trump dio a conocer a través de sus redes sociales la primera imagen de Maduro tras ser capturado, y en dirección a Nueva York, donde enfrentará cargos por "narcoterrorismo". Así lo dio a conocer la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

¿Cuál es la moneda oficial en Venezuela y a cuánto equivale en pesos mexicanos?

Si bien la moneda oficial en Venezuela es el Bolívar Soberano (VES), a partir de octubre de 2021 se comenzó a utilizar el Bolívar Digital, dio a conocer el Gobierno de dicho país, a través del Banco Central de Venezuela.

En el comunicado detalló que al aplicar una escala monetaria que suprime seis ceros a la moneda nacional, todo importe monetario o aquel expresado en moneda nacional, se dividirá entre un millón.

De modo que 1 VES o Bolívar, equivale a aproximadamente 0.06 pesos mexicanos, es decir seis centavos de la moneda en México. Mientras que 100 VES equivale a 6.04 (seis pesos con cuatro centavos), y 1,000 VES a 60.31 pesos mexicanos, es decir (sesenta pesos con treinta y un centavos).

¿Cuál es la moneda que circula y la más usada en Venezuela?

Ahora, pese a que el Bolívar Venezolano es la moneda oficial del país, las transacciones comerciales en el país es común que se hagan con dólares americanos.

El Banco Central de Venezuela inició el 2026 con una tasa oficial de 301,37 Bolívares por Dólar, sin embargo de acuerdo con el cambio oficial vigente para el lunes 5 de enero de 2026, según el Banco Central de Venezuela. El tipo de cambio dólar-bolívar es de 304,67960000.

Las tasas informativas del Sistema Bancario del Banco Exterior en Venezuela indican que el dólar a la compra está en 301,3700, mientras que a la venta está en 308,0000.

¿Qué pasó en Venezuela hoy? 5 Claves para entender la Operación de Trump y EUA hoy 3 de enero

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son detenidos durante la madrugada en Venezuela Donald Trump ofrece conferencia de prensa desde Mar-a-Lago donde informa sobre la detención de Nicolás Maduro y asegura que EEUU se hará cargo del Gobierno de Venezuela. Venezolanos en todo el mundo se manifiestan y celebran detención de Nicolás Maduro México y Claudia Sheinbaum condenan intervención de Estados Unidos en Venezuela Líderes Internacionales y Especialistas en Derecho Internacional rechazan acciones de Trump y Estados Unidos, al tiempo que acusan violación a la soberanía de Venezuela

