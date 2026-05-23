Shakira Aparece Sobre el Ángel de la Independencia en Video Oficial del Mundial 2026

Shakira estrenó este 23 de mayo el videoclip oficial de “Dai Dai”, la canción de la FIFA para el Mundial 2026, en una producción cargada de efectos visuales e imágenes que han llamado la atención de sus seguidores.

Uno de los momentos más comentados, y con el que arranca el video, es el que se ve cuando la cantante aparece recargada sobre la cabeza del Ángel de la Independencia y parada sobre el brazo derecho del monumento capitalino, en una secuencia que ha generado dudas sobre cómo se hizo.

La Ciudad de México se convierte así en uno de los escenarios principales del videoclip, que mezcla referencias urbanas con escenarios fantásticos y recursos visuales de gran escala.

Además del Ángel, el video muestra a Shakira de pie sobre el planeta Tierra y, en otra escena, aparentemente cayendo sobre una ciudad iluminada durante la noche, con lo que se refuerza la estética futurista y digital de la producción.

We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2



A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

Escenarios imposibles

El videoclip deja ver el creciente uso de inteligencia artificial y efectos creados por computadora dentro de la industria musical y de los videos de alto presupuesto, donde cada vez es más común construir escenarios imposibles mediante tecnología visual.

A lo largo de los cuatro minutos del tema también aparecen referencias directas al Mundial 2026. En una de las secuencias, el delantero mexicano Santiago Giménez pronuncia en inglés la frase “We are ready” (“estamos listos”).

“Dai Dai” reúne a Shakira con Burna Boy y los Ghetto Kids de Uganda, en una mezcla de afrobeats, dance pop, worldbeats y reguetón. La canción también menciona a figuras históricas del futbol como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El sencillo se presentó el pasado 14 de mayo, mientras que el videoclip fue liberado este 23 de mayo, minutos después del horario inicialmente anunciado.

Historias recomendadas: