Detienen a Tres Colombianos en Plena Compraventa de Droga en Guadalajara

Tres jóvenes colombianos fueron detenidos en Guadalajara; ahora fue muy cerca de la zona conocida como Pueblo Quieto, donde oficiales del Escuadrón Motorizado los sorprendieron en plena compraventa de droga sintética.

De acuerdo con los oficiales, recibieron un reporte a través del c5 del 911, en el que referían la presencia de tres personas en la compraventa de supuestas drogas.

Foto: N+

¿Quiénes son los detenidos?

Los detenidos son tres extranjeros de origen colombiano de 24, 25 y 26 años, respectivamente. Fueron capturados sobre la avenida Circunvalación Agustín Yáñez.

“A la inspección de ellas se les está localizando droga, lo que es aparentemente droga ya estamos asegurándolos así como lo que le encontramos”, agregó un policía de Guadalajara.

También se está investigando el estatus legal de estos tres jóvenes en nuestro país, pues solo mencionaron que llegaron a Guadalajara para trabajar y que por el momento se quedaban en un albergue.