Detienen a Tres Colombianos en Plena Compraventa de Droga en Guadalajara

Los jóvenes, de 24, 25 y 26 años, fueron sorprendidos en la zona de Pueblo Quieto tras recibir una llamada al 911 de emergencias.

Hombre detenidoFoto: N+

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Detenidos en Guadalajara: Tres colombianos sorprendidos en plena compraventa de droga. La policía investiga su situación en el país.

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