Video de la Explosión de Dron Marino en Puerto de Rumania: Así Fue el Momento

Así fue la explosión de un dron marino en Rumania, captada en video; esto pasó en el puerto

Explosión de un dron marino.Explosión de un dron marino en Rumania este 5 de junio de 2026. Foto: Reuters

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