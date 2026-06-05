Video de la Explosión de Dron Marino en Puerto de Rumania: Así Fue el Momento

Una explosión de un dron marino en el Puerto de Rumania quedó documentada, en N+ te compartimos el video del momento en que ocurrió.

El artefacto detonó durante la mañana en la zona portuaria del Mar Negro; el incidente fue captado en video y ha circulado por medio de redes sociales.

A marine drone of the type used in the Ukraine war self-detonated in Romania's Black Sea port of Constanta near an oil terminal https://t.co/yauSAht7vP pic.twitter.com/MSUWWfHFJD — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

¿Qué se sabe del dron que explotó en Constanza?

El Ministerio de Defensa de Rumania informó que se trataba de un vehículo naval no tripulado similar a los utilizados en operaciones militares dentro de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El dron se autodestruyo cerca de las instalaciones del puerto después de quedar fuera de control. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión cómo llegó hasta aguas rumanas.

Posteriormente, la Marina de Ucrania señaló que el dron había sido afectado por sistemas de interferencia electrónicas, lo que provocó que se desviará de su trayectoria original y por eso, terminó desplazándose hacia la costa rumana.

Tras la explosión, la embajada de Rusia en Bucarest aseguró que el dron pertenecía a Ucrania. Luego, funcionarios ucranianos confirmaron que el dispositivo era suyo, aunque atribuyeron el incidente a las acciones de guerra electrónica desplegadas por Moscú.

FBPT