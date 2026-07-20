Sociedad

Bolero de Guadalajara Ganaba Hasta 500 Pesos Diarios durante el Mundial 2026

Carlos Serratos, un bolero de zapatos de Guadalajara, trabajó todos los días que duró el Mundial 2026 en la Perla Tapatía

ZapateroUn boleador de Guadalajara trabajó todos los días que duró el Mundial 2026. Foto: N+

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Carlos Serratos, bolero de Guadalajara, aprovechó el Mundial 2026 para ganar hasta 500 pesos diarios. Conoce cómo este oficio en extinción sigue vivo en la Perla Tapatía.

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