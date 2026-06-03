Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto: Estaciones, Horario, Costo y Rutas Troncales

Conoce la línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, la cual facilitará el acceso de turistas a puntos estratégicos de la ciudad.

Línea 5 GuadalajaraFoto: N+

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¡Descubre la nueva línea 5 de Mi Macro Aeropuerto! Con 41 unidades eléctricas, conecta Guadalajara con 9 estaciones y 3 rutas troncales. Servicio gratuito los primeros 4 días.

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