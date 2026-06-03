Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto: Estaciones, Horario, Costo y Rutas Troncales

La línea 5 de Mi Macro Aeropuerto entrará en operación a partir de mañana, 4 de junio; durante los primeros cuatro días el servicio será gratuito. Aquí te decimos cuál será su horario y estaciones, así como sus rutas troncales.

La línea 5 contará con 41 unidades eléctricas equipadas con aire acondicionado y con una capacidad de 130 pasajeros, racks para equipaje e internet. Además, conectará a los municipios de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

¿Cuáles son las estaciones de la línea 5 en Guadalajara?

El sistema de transporte cuenta con 9 estaciones en 32 kilómetros distribuidos a lo largo de la carretera a Chapala:

Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Pintitas

Las Torres

Parque Montenegro

Las Liebres

Carretera a Chapala

Rutas troncales de la línea 5

Esta línea conectará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con puntos estratégicos a través de 3 rutas troncales: T01 y 01-A que llevarán hacia Chapalita Inn y el Estadio en Zapopan. Mientras que la T02 hacia el parque Agua Azul y la T03 a la Expo Guadalajara.

Tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos en cada ruta troncal y de 5 minutos sobre la carretera a Chapala. A partir del 8 de junio, el sistema operará de las 3:30 de la mañana a las 22:30 horas, con una tarifa de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única.

Además, ofrecerá descuentos de 50 por ciento en transbordos con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.