Choque Múltiple Deja Varios Lesionados en Carretera a Colombia, en Salinas Victoria

Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este lunes en la carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 15, en el municipio de Salinas Victoria, donde se vieron involucrados al menos cinco vehículos, dejando como saldo varias personas lesionadas y una importante afectación a la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en la circulación de sur a norte, cuando por causas aún no esclarecidas se produjo un choque múltiple en el que participaron dos unidades de carga, entre ellas un tráiler que terminó volcado, así como vehículos particulares.

El lesionado de mayor gravedad fue el conductor de una camioneta tipo estaquitas, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos debido a la fuerza del impacto. Ante la magnitud del accidente, fue necesaria la intervención de rescatistas especializados, quienes utilizaron equipo de rescate urbano para poder liberarlo.

Video: Deja Varios Lesionados Choque de 5 Vehículos en Salinas Victoria

Noticia relacionada: Video: Atropellan a Mujer al Cruzar Corriendo Av Paseo de los Leones en Monterrey; Queda Grave

Trasladan a hospital a conductor

Elementos del grupo Nuevo León Búsqueda y Rescate realizaron maniobras para retirar una de las puertas del vehículo y así lograr la extracción del conductor, quien posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Paramédicos también brindaron atención prehospitalaria a otras personas lesionadas en el lugar, quienes fueron llevadas a distintos hospitales, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

Debido a la gravedad del accidente, la circulación en la carretera a Colombia se vio severamente afectada, mientras se llevaban a cabo las maniobras para el retiro de las unidades siniestradas y la limpieza de la carpeta asfáltica.

Autoridades mantuvieron cerrados parcialmente los carriles durante varios minutos, mientras continuaban las labores para liberar completamente la vialidad y restablecer el flujo vehicular en la zona.

Historias recomendadas: