Brigada Nocturna de Vacunación Contra Sarampión en San Nicolás, NL: ¿Cuándo y en Qué Horario?

Con la finalidad de que todos los ciudadanos obtengan una vacuna contra el sarampión, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, implementó una brigada nocturna. Autoridades de salud esperan que con este horario las dosis puedan llegar a más personas y así reducir las cifras de contagios.

Este módulo nocturno se llevará a cabo el lunes 16 de febrero en el Parque Las Arboledas, ubicado en el cruce de la avenida Las Puentes y Cofre de Perote, en la colonia Las Puentes. La brigada estará disponible en un horario de 17:00 a 21:00 horas. En este punto no solo se aplicarán vacunas contra el sarampión, por lo que autoridades de salud pidieron a la población revisar su cartilla de vacunación y completar los esquemas que tengan pendientes.

¿Qué vacunas aplicarán en la brigada nocturna en San Nicolás?

En un comunicado publicado en las redes sociales del municipio de San Nicolás, se especificó cuales serán las vacunas que se aplicarán según el rango de edad. Aquí te dejamos la lista completa de dosis disponibles:

Influenza y Covid (a partir de los 6 meses)

Neumococo (2, 4, 6 meses, 65 y más)

Hexavalente (2, 4, 6 y 18 meses)

Rotavirus (2 y 4 meses de edad)

Hepatitis B (0 a 7 días)

Tétanos

DPT (4 a 6 años)

SRP Sarampión, rubéola, paperas (12 meses a 10 años)

SR Sarampión y rubéola (11 años a 49 años)

Autoridades de salud mencionaron que las personas mayores de 50 años de edad no es necesario que se apliquen la vacuna contra el sarampión. En este punto los enfermeros brindarán la orientación a los asistentes para saber si es necesario recibir alguna de las dosis disponibles.

