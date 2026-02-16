Camioneta Choca con Ambulancia y Deja Tres Heridos en Anillo Vial Metropolitano en Escobedo, NL

La mañana de este lunes 16 de febrero se registró un accidente tipo choque y volcadura de un vehículo particular con una ambulancia del municipio de Pesquería que dejó como saldo tres personas heridas en el kilómetro 34 del Anillo Vial Metropolitano, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La ambulancia llevaba la sirena encendida pues se dirigía al traslado de una persona, aparentemente para realizarle hemodiálisis, a un hospital; sin embargo, el vehículo particular, que iba a exceso de velocidad, se impactó contra la unidad y posteriormente volcó en los carriles del Anillo Vial Metropolitano, en el municipio de Escobedo.

Acordonan zona y atienden a personas lesionadas por accidente vial en Escobedo

El accidente generó la movilización de personal de Protección Civil de Nuevo León, quienes llegaron al sitio para brindar atención médica a los paramédicos del municipio de Pesquería y a las personas que viajaban a bordo del vehículo particular. De acuerdo con los primeros informes, de las tres víctimas lesionadas, ninguna fue reportada con heridas de gravedad.

La zona del accidente fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional mientras los brigadistas valoraban a las personas involucradas en el choque y volcadura. Los carriles en el kilómetro 34 del Anillo Vial Metropolitano se vieron afectados de manera parcial, mientras se realizaban las diligencias correspondientes por parte de las autoridades y cuerpos de emergencia para retirar las unidades involucradas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

