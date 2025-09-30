Detienen a 11 Personas en Monterrey y Escobedo Presuntamente Involucrados en Ataque a Policías

Once personas presuntamente relacionadas con el ataque a elementos de Fuerza Civil ocurrido la noche del pasado domingo 28 de septiembre fueron detenidas tras una serie de operativos de inteligencia e investigación coordinados por el Grupo de Coordinación Metropolitana. Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Monterrey y Escobedo, con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Fuerza Civil y Policía de Monterrey. Gracias a este despliegue, fue posible asegurar a los sospechosos y decomisar un importante arsenal, además de material ilícito.

Video: Detienen a 11 en Monterrey y Escobedo Presuntamente Involucrados en Ataque a Policías

De acuerdo con los reportes oficiales, como resultado de los dispositivos de seguridad autoridades lograron asegurar un total de tres vehículos, cuatro armas cortas, cinco armas largas, así como cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga.



Los operativos se desplegaron en tres colonias del municipio de Monterrey, donde se registró la detención de seis personas. Al Mismo tiempo en Escobedo en dos colonias distintas, lo que derivó en la captura de cinco sospechosos más.

Refuerzan operativos de seguridad en Nuevo León

El Grupo de Coordinación Metropolitana indicó que, derivado de este trabajo conjunto de inteligencia, se considera que la célula delincuencial responsable del ataque contra policías de Fuerza Civil habría quedado desarticulada. Cabe recordar que en dicho ataque, registrado la noche del pasado domingo 28 de septiembre, dos agentes resultaron heridos tras la agresión de un grupo armado.

Asimismo, enfatizaron que los operativos continuarán de manera permanente como parte de la estrategia para contener a los grupos criminales que operan en la entidad. Finalmente, los once detenidos, junto con las armas, vehículos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes, quienes llevarán a cabo el proceso legal correspondiente para definir la situación jurídica de cada uno.

Con información de Angel Giner/ Noticias N+

RR